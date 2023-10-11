"Дякую" или "спасибі"? Как правильно выражать благодарность по-украински

Языковед дал полезный совет

В украинском языке выражая благодарность можно говорить "дякую", а можно сказать "спасибі". Оба этих варианта будут грамматически правильными.

Доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" детально разобрал этот вопрос. По его словам, в одних случах можно использовать одно слово, в других — другое.

"Благодарность можно выражать словом "спасибі", живущему в наших письменных памятниках с 16 века. Оно происходит от соединения слов "спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово", — объяснил Авраменко.

Более распространенной этикетной формой благодарности является слово "дякую". Его также можно усилить такими словами как "дуже" или "красно". Однако говорить можно и так и так и оба варианта будут правильными.

"Итак, лучше сказать спасибо или спасибо? Неважно", – добавил Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Авраменко подробно объяснил, названия каких праздников на украинском языке следует писать с большой буквы, а какие — с маленькой. Есть всего три правила, которые стоит запомнить.