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Передаем показатели вовремя: когда сообщать данные о газе, воде и электричестве

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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От передачи данных счетчика зависит правильность начисления оплаты
От передачи данных счетчика зависит правильность начисления оплаты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один из видов коммунальных услуг имеет разные даты передачи показателей в разных городах.

Чтобы коммунальщики начисляли оплату за газ, воду и потребленную электроэнергию, правильно стоит иметь не только исправный прибор учета, но и своевременно передавать показатели. Украинцам дается до 5 дней, чтобы передать данные счетчиков, тогда они регистрируются на 1 число месяца.

Показатели счетчика электроэнергии

Передавать данные об израсходованном "свете" нужно в два последних дня текущего месяца и первые три дня следующего дня. При передаче в другие дни, показатель не зачислят на 1 число.

Показатели счетчика воды

С показателями счетчиков воды ситуация более напряженная. На сайтах водоканалов городов указаны разные данные для каждой территориальной единицы. В Харькове показатели счетчика воды передают до 20 числа ежемесячно. С 15 по 30 число каждого месяца – в Нововолынске на Волыни, в Киеве – с 10 числа и до конца месяца, а с 1 по 9 число ежемесячно учетные базы закрыты.

Важно, что передавать показатели нужно даже если никто не живет – подтверждая нулевое потребление, а также данные по горячей воде даже при установленном бойлере. Эти показатели могут быть неизменными каждый месяц.

Показатели счетчика газа

На сайте "Нефтегаза" указано, что эти данные собирают облгазы отдельно в каждом регионе. Передать показатели счетчика газа следует с 1 по 5 число ежемесячно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у некоторых потребителей появилась графа "небаланс". Что это такое и почему его оплату делят на всех, рассказывается в специальном материале.

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#Газ #Вода #Электроэнергия #Счетчики