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Замена счетчика электричества: должны ли за это платить граждане

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Замена счетчика может произойти по желанию потребителя
Замена счетчика может произойти по желанию потребителя. Фото zn.ua

Поменять счетчик на новый или перенести его в квартиру из лестничной клетки – часть услуг предоставляется бесплатно

Время от времени в Украине приборы учета газа, воды, электроэнергии или отопления нуждаются в замене. Как и в случае с газовыми счетчиками, замена приборов учета электроэнергии производится бесплатно у бытовых потребителей, при условии, что счетчик требует замены и он не поврежден.

Об этом рассказали в АО "Прикарпатьеоблэнерго". Отмечается, что замену такого оборудования могут произвести и у юридических лиц, однако стоимость счетчика возлагается на их плечи. В случае самостоятельной замены счетчика, например, для установки многотарифного прибора учета, потребитель может сделать это за собственные средства. При этом Облэнерго должен запрограммировать счетчик.

О другой интересной возможности рассказали в ЧАО "Закарпатьеоблэнерго". Они отметили, что по необходимости счетчик можно переносить в другое место. Если в доме существует такая возможность, то счетчик можно вынести из квартиры на лестничную клетку. Для этого пишется заявление в облэнерго. Переносят счетчики работники предприятия.

Что касается обратного процесса перемещения счетчика из лестничной клетки в квартиру, то должна быть соответствующая проектно-техническая документация. В случае ее отсутствия разработка и согласование проекта происходит за счет потребителя, в таком случае работы по переносу счетчика также кладутся на плечи заказчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно передавать показатели счетчиков газа. Важно также делать это вовремя, чтобы начисления произошли на 1 число.

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#Электроэнергия #Счетчики