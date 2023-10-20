Укр

Нужно знать: как правильно передавать показатели счетчика света

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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От счетчика зависит, какие именно показатели нужно передавать
От счетчика зависит, какие именно показатели нужно передавать. Фото sud.ua

Если неверно и несвоевременно передать показатели счетчика, это скажется на сумме в квитанции.

Украинские потребители должны передавать показатели за потребленную электроэнергию в конце текущего — начале следующего месяца. На это отводится 5 дней.

Для передачи характеристик нужно их поначалу верно снять. Для двухзонного учета нужно сообщать контролеру или передавать данные общего объема потребленной электроэнергии, а также два показателя – потребление в ночной и дневной тарифной зоне. Всего на табло прибора учета появляются пять наборов цифр. Остальные две, кроме вышеупомянутых, — дата и порядковый номер недели, а также время на данный момент.

На обычном счетчике нужно обращать внимание только на цифры черного цвета – они идут в запятую. Это целые кВт/ч. Нули и цифры после запятой не передают.

Передача показателей отличается в разных регионах, однако общее есть данные приборов учета нужно передавать операторам систем распределения каждой области. Например, жителям Киева для передачи показателей в ДТЭК можно сделать это на сайте, по номеру 1588, на телефоны контакт центра в рабочие часы или через чатбот.

Для клиентов ОСР электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские Региональные Электросети", АО "Укрзализныця" или ГП НЭК "Укрэнерго" также есть возможность передать показатели через "Ясно" — по адресу или номеру лицевого счета.

Показатели принимаются в облэнерго каждой области. Кол-центры, чатботы и с помощью смс или электронного письма – методы различаются. В частности, львовяне передают данные в онлайн-сервисе "Персональный кабинет", по электронной почте [email protected] или SMS-сообщением на короткий номер 5068.

Харьковчане передавать показатели могут в ботах в Telegram и Viber, на сайте облэнерго, в специальном приложении на смартфон "Харэнерго", колл-центре и непосредственно в Центре обслуживания клиентов на специальных терминалах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как двухзонные счетчики электроэнергии помогают украинцам экономить. Кроме обычных двухзонных счетчиков есть и такие, которые самостоятельно передают показатели.

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#Электроэнергия #Показатели #Счетчики #Счетчик