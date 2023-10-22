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Какие украинские фамилии имеют "церковное" происхождение: проверьте свое в списке

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Церковь в музее народной архитектуры и быта Новость обновлена 22 октября 2023, 15:48
Церковь в музее народной архитектуры и быта. Фото facebook.com/pyrohiv.museum

Образование некоторых фамилий связано с религиозной тематикой

Украинские фамилии часто исходят из профессий или социального статуса их первых носителей. Так, есть фамилии образование которых связано с церковью или религией вообще.

Довольно часто в нашей стране можно встретить фамилии, образованные именно от церковных должностей, пишет OBOZREVATEL. С давних времен в Украине были распространены такие профессии как дьяк, поп, пономарь, титар и другие.

Фамилии, образованные от церковных должностей:

  • Дяк (помогает священнику во время богослужения) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяков, Дяковский, Дячинский, Дячок, Дячишин;
  • Игумен (в церквях восточного обряда настоятель монастыря, глава Духовного собора) – Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гуминный, Гуминский;
  • Поп (священнослужитель в христианстве) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попов, Попадинец, Попадюк;
  • Пономарь (служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении) – Пономаренко, Пономарев, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко;
  • Титар (церковный староста, заведующий хозяйством церковной общины) – Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.

Также есть много фамилий, которые просто связаны с религиозной тематикой. Так, выпускникам семинарий и Могилянской Академии в 18-19 веках присваивали отдельные фамилии, которые должны отличать образованных священников от общей массы людей.

Речь идет о следующих фамилиях:

  • Вознесенский;
  • Никольский;
  • Рождественский;
  • Спасокукоцкий;
  • Спасский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские прозвища давались в шутку. Таким образом наши предки пытались иронически описать род деятельности тех или иных людей, но впоследствии это прижилось как фамилия и сохранилось по сей день.

Теги:
#Религия #Фамилия #Церква