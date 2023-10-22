Какие украинские фамилии имеют "церковное" происхождение: проверьте свое в списке

Образование некоторых фамилий связано с религиозной тематикой

Украинские фамилии часто исходят из профессий или социального статуса их первых носителей. Так, есть фамилии образование которых связано с церковью или религией вообще.

Довольно часто в нашей стране можно встретить фамилии, образованные именно от церковных должностей, пишет OBOZREVATEL. С давних времен в Украине были распространены такие профессии как дьяк, поп, пономарь, титар и другие.

Фамилии, образованные от церковных должностей:

Дяк (помогает священнику во время богослужения) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяков, Дяковский, Дячинский, Дячок, Дячишин;

Игумен (в церквях восточного обряда настоятель монастыря, глава Духовного собора) – Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гуминный, Гуминский;

Поп (священнослужитель в христианстве) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попов, Попадинец, Попадюк;

Пономарь (служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении) – Пономаренко, Пономарев, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко;

Титар (церковный староста, заведующий хозяйством церковной общины) – Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.

Также есть много фамилий, которые просто связаны с религиозной тематикой. Так, выпускникам семинарий и Могилянской Академии в 18-19 веках присваивали отдельные фамилии, которые должны отличать образованных священников от общей массы людей.

Речь идет о следующих фамилиях:

Вознесенский;

Никольский;

Рождественский;

Спасокукоцкий;

Спасский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские прозвища давались в шутку. Таким образом наши предки пытались иронически описать род деятельности тех или иных людей, но впоследствии это прижилось как фамилия и сохранилось по сей день.