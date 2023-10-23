Бабье лето продолжится, но не везде: в каких областях будет холоднее всего

Часть Украины наслаждается очень высокими для конца октября градусами, там установилась теплая погода. Однако в других регионах температура воздуха будет ощутимо ниже.

О погоде на новую неделю сообщает Украинский гидрометцентр. На юге и западе будет стоять почти летнее тепло, тогда как в северных, восточных и некоторых центральных областях температура воздуха будет ощутимо ниже.

В понедельник, 23 октября, воздух в Украине прогреется до летних 24 градусов, теплее всего будет в двух областях — Одесской и Херсонской. В ночное время столбики термометров покажут +8 +17 градусов. По всей Украине вероятны небольшие дожди.

Карта погоды на 23 октября

Во вторник, 24 октября, будет уже немного прохладнее — днем прогнозируется от 10 до 20 градусов тепла, ночью — +5 +12 градусов. Незначительные дожди возможны по всей территории страны.

Карта погоды на 24 октября

В среду, 25 октября, температурные показатели будут на уровне предыдущего дня, а вот осадки усилятся. Дожди ожидаются по всей Украине, особенно сильные — в западном регионе.

Карта погоды на 25 октября

В четверг, 26 октября, осадки также вероятны по всей стране. Днем столбики термометров будут показывать от 9 до 22 градусов. Теплее всего — на юге, на остальной территории Украины будет прохладнее.

Карта погоды на 26 октября

В пятницу, 27 октября, погода будет очень контрастной. Так, днем в северных областях будет всего +5 +8 градусов, в восточных не намного выше, тогда как на юге — до +21. В ночные часы ожидается 2-11 градусов со знаком "плюс". Дожди разной интенсивности возможны по всей стране.

Карта погоды на 27 октября

Украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", чего украинцам ждать от погоды до конца месяца. Как пояснил синоптик, в результате установления зональных воздушных потоков в Украину активно поступает тёплый воздух с территории Балканского полуострова и стран Средиземноморья.