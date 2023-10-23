Обрусевшие фамилии украинцев: откуда они появились и как их дерусифицировать

Каждый совершеннолетний украинец может изменить свои имя и фамилию

На территории Украины под влиянием россии часто пытались перекручивать оригинальные фамилии наших предков на русский лад. Такие "гибриды" со временем крепко укрепились, но никогда не поздно вернуться к своим корням.

Первые прототипы фамилий – прозвища – начали появляться на наших землях еще в княжеские времена, пишет ВСН. Хотя тогда для идентификации чаще использовали отческие имена.

Откуда взялись обрусевшие фамилии

В 1820-х годах в Российской империи вышел указ о переписи населения, поэтому считается, что именно тогда большинство украинцев получили фамилии. После отмены крепостного права в 1861 году фамилии получили также крестьяне.

Так, на наших землях многие фамилии созданы на русскую манеру. Если в фамилии есть типичное русское -ин или -ов/-ёв — это вовсе не означает, что у семьи — русские корни. По всей вероятности, такое решение в свое время принял некий писарь, который проводил регистрацию. Кстати, регистраторы имели полномочия самостоятельно принимать такие решения и не считаться с мнением самого человека.

Также фамилии на русский лад меняли в советский период, чтобы лучше продвигаться по службе или получить большую лояльность партийного руководства. Сочиняли фамилии украинцам по нескольким принципам, чаще всего: как производное от имени отца или матери, по существующей фамилии, по роду занятий, по принадлежности к определенной территории.

Как можно дерусифицировать фамилию?

Есть разные мнения по поводу того, стоит ли сейчас дерусифицировать звучащие на русский лад фамилии. Однако, как известно, каждый украинец, достигнув совершеннолетия, может изменить имя, фамилию и отчество.

Рассмотрим несколько примеров возможного изменения таких фамилий.

Рублев. Суффикс -ев в этой фамилии означает сына или зятя человека с фамилией Рубель.

Слово "рубль", ставшее апеллятивом фамилии, в древности имело несколько значений: название денежной единицы; шест для закрепления сена и снопов на телеге; или – узкая деревянная доска с засечками для качания белья во время стирки.

Суффикс -ев — русский, он отвечает на вопрос: чей? Такое построение фамилий достаточно характерно для Украины, правда, собственно украинский суффикс -ив: Петров, Иванов, Степанов. Поэтому на украинский лад фамилия Рублев звучала бы – Рублив.

Яковлев. Фамилия однозначно происходит от имени Иаков, которого можно считать основателем рода. В фамилии употребляется русский суффикс: Яковлев – сын Иакова.

С украинским суффиксом эта фамилия звучала бы – Якивлив. Хотя само словообразование на украинскую манеру должно быть другим. В украинском языке есть патронимные суффиксы -ук/-юк и -енко. Первоначально, по мнению исследователей, означало, что Петрук – старший сын Петра, а Петренко – младший сын. Соответственно, фамилия сына Якова могла бы звучать – Яковюк или Яковенко.

Судаков. Фамилия, скорее всего, происходит от названия рыбы. Суффикс -ов, как и в предыдущих случаях, означает, что его первоначально получил сын или зять человека по кличке Судак. Кстати, не обязательно, что этот человек был хорошим рыболовом: "животные" фамилии украинцы чаще получали не за ремесло, а за определенные черты характера.

Кроме того, в Крыму есть город Судак. Оно получило свое название еще во времена Османской империи, однако расшифровывается не столь очевидно, как может показаться. Из крымскотатарского языка это может означать: suv – вода, dağ – гора, то есть – горы у воды, или происходит от древнего тюркского sadaq – лук, поскольку изгиб побережья здесь действительно напоминает дугу лука.

Однако исследователи фамилий сходятся во мнении, что о принадлежности к определенной территории свидетельствуют суффиксы -ск/-цк. То есть если бы фамилия происходила не от названия рыбы, а от населенного пункта, то, скорее всего, звучала бы как Судаковский. Поэтому наиболее приближенная украинская версия фамилии Судаков – Судакив.

Курилин. Суффикс -ин (так же, как и -ов/-ев) – также используется в русских фамилиях и свидетельствует о принадлежности к старшему мужчине в семье (его имени, прозвищу или роду занятий).

Кстати, две трети русских фамилий заканчиваются на -ов/-ев, и только одна треть — на -ин. Разница в том, что фамилии с -ин образуются в тех случаях, когда основное слово (апеллятив) – имеет женский род или заканчивается на -а, -я. Например, Никита – Никитин, Пушка – Пушкин.

Поэтому основа фамилии Курилин – имя Курила. Интересно, что это один из народных вариантов имени Кирилл. В словаре древних украинских имен этот вариант также удостоверен как Курила. Соответственно, на украинский лад фамилия могла бы звучать – Курилин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об украинских фамилиях, связанных с названиями животных. Выбор того или иного зверя для фамилии был неслучайным, их выбирали по характеру человека или его поведению, или даже внешнему виду.