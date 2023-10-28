Недорого и с минимальными усилиями: как утеплить жилье на зиму

Это можно сделать без больших вложений

В Украине начинается отопительный сезон, и чтобы дома было теплее и уютнее, стоит позаботиться о том, чтобы сохранить как можно больше тепла. Сократить теплопотери можно без особых затрат.

Менеджер по устойчивому развитию в аналитическом центре DiXi Group Виктория Коваленко советует, прежде всего, уплотнить окна и двери, пишет "24 Канал". Металлопластиковые окна нужно перевести в зимний режим и наклеить теплосберегающую пленку.

"Особенно это актуально для владельцев старых оконных рам. Уплотните по периметру оконные рамы и внутренние двери. Проверьте щели там, где есть стык с подоконником. Если щели есть, то заклейте их силиконовым герметиком. Если холодный воздух тянет из-под двери, можно просто подложить валик или грубую ткань. Также, окна можно завесить плотными шторами и закрывать на ночь (но так, чтобы не перекрыть радиаторы отопления) или опускайте жалюзи", — советует эксперт.

Не стоит забывать и о батареях. Они обязательно должны быть чистыми, так как грязь и скопившаяся пыль будут препятствовать теплоотдаче. Еще один простой, но действенный трюк — установка теплоотражающего экрана позади батареи. Благодаря этому тепло будет идти в помещение, а не уходить в стену. Батареи нельзя закрывать шторами и мебелью – это снизит температуру в помещении.

Коваленко также советует позаботиться об утеплении мест общего пользования – подъездов, подвалов и чердаков. Важно следить чтобы двери и окна закрывались плотно.

"Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде, застеклите/закройте фанерой разбитые окна. Следите, чтобы дверь в подъезд была закрыта", — отметила специалист.

Советы, которые помогут сберечь тепло:

на зиму застилайте полы ковром или паласом

не оставляйте надолго окна "на проветривании", лучше делать это чаще, но на 5–10 минут

не отключайте отопление полностью во время длительного отсутствия, лучше уменьшать температуру до 12–15 градусов

не снижайте температуру ради экономии слишком сильно, прогреть помещение заново будет стоить не меньших денег

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