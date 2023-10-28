Недорого и с минимальными усилиями: как утеплить жилье на зиму
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Это можно сделать без больших вложений
В Украине начинается отопительный сезон, и чтобы дома было теплее и уютнее, стоит позаботиться о том, чтобы сохранить как можно больше тепла. Сократить теплопотери можно без особых затрат.
Менеджер по устойчивому развитию в аналитическом центре DiXi Group Виктория Коваленко советует, прежде всего, уплотнить окна и двери, пишет "24 Канал". Металлопластиковые окна нужно перевести в зимний режим и наклеить теплосберегающую пленку.
"Особенно это актуально для владельцев старых оконных рам. Уплотните по периметру оконные рамы и внутренние двери. Проверьте щели там, где есть стык с подоконником. Если щели есть, то заклейте их силиконовым герметиком. Если холодный воздух тянет из-под двери, можно просто подложить валик или грубую ткань. Также, окна можно завесить плотными шторами и закрывать на ночь (но так, чтобы не перекрыть радиаторы отопления) или опускайте жалюзи", — советует эксперт.
Не стоит забывать и о батареях. Они обязательно должны быть чистыми, так как грязь и скопившаяся пыль будут препятствовать теплоотдаче. Еще один простой, но действенный трюк — установка теплоотражающего экрана позади батареи. Благодаря этому тепло будет идти в помещение, а не уходить в стену. Батареи нельзя закрывать шторами и мебелью – это снизит температуру в помещении.
Коваленко также советует позаботиться об утеплении мест общего пользования – подъездов, подвалов и чердаков. Важно следить чтобы двери и окна закрывались плотно.
"Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде, застеклите/закройте фанерой разбитые окна. Следите, чтобы дверь в подъезд была закрыта", — отметила специалист.
Советы, которые помогут сберечь тепло:
- на зиму застилайте полы ковром или паласом
- не оставляйте надолго окна "на проветривании", лучше делать это чаще, но на 5–10 минут
- не отключайте отопление полностью во время длительного отсутствия, лучше уменьшать температуру до 12–15 градусов
- не снижайте температуру ради экономии слишком сильно, прогреть помещение заново будет стоить не меньших денег
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать эффект "третьего стекла" на окнах. Это и утеплит и защитит от конденсата.