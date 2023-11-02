Эту украинскую фамилию давали беднякам: проверьте, есть ли у вас такие знакомые

Практически все носители этой фамилии сейчас живут в центральных областях Украины

Не все знают, однако ранее фамилии на территории современной Украины давались по каким-то общим признакам, описывающим человека и его семью.

К примеру, некоторые фамилии могли давать людям, которые были бедными. Одну из них называют в обществе "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Фамилия Нужденко произошла от слова "нужда", что значит также "бедность", "убогость". Эту фамилию когда-то дали, чтобы подчеркнуть имущественное положение его первого владельца. Древний земледельческий крестьянский род прилуцких Нужденко имеет происхождение из Кустовца.

Стоит заметить, что сейчас это весьма редкая фамилия. Согласно данным на сервисе "Рідні", ее носителей сейчас в Украине меньше сотни, — больше всего в Шепиловом, Коростене, Кропивницком, Первомайске и Прилуках.

Также на сегодняшний день есть еще более редкие фамилии Нужденков и Нужденкова.

Как сообщал "Телеграф", ранее бедным украинцам также давали такие фамилии как Голяк и Голыш, Голик.

Ранее мы также рассказывали, как во времена СССР украинцев массово заставляли менять фамилии, — тодашние власти пытались таким образом уничтожить идентичность украинского народа.