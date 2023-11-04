Сколько украинцев имеют одинаковые фамилии: проверь свое в списке

Самую популярную фамилию в Украине носят около 174 тысяч человек

Среди большого разнообразия украинских фамилий некоторые из них встречаются чаще всего. Может показаться, что самая популярная в Украине фамилия должна заканчиваться на "-ко" или по крайней мере на "-ук", но это не так.

Больше всего людей в Украине имеют фамилию Мельник. Согласно данным статистики, в нашей стране примерно 174 тысячи Мельников.

Следует отметить, что эта фамилия происходит от профессии человека, работающего на мельнице, или того, кто был его владельцем. В то же время человека, который занимался мельницей, называли "мирошник". Отсюда и образовалась фамилия Мирошниченко. Однако она не столь популярна и находится аж на 290 месте в данном списке.

Первая десятка в списке самых распространенных фамилий выглядит так:

Мельник – 174 057 человек

Шевченко – 142 200 человек;

Бойко – 126548 человек;

Коваленко – 126 139 человек;

Бондаренко – 118 547 человек;

Ткаченко – 112 157 человек;

Ковальчук – 110 259 человек;

Кравченко – 106528 человек;

Олейник – 99 963 человека;

Шевчук – 97636 человек.

Всего в этом списке указаны десять тысяч украинских фамилий. Попытайтесь найти в нем свою и узнать, сколько еге носителей живет в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, образованных от украинских названий национальностей и этнографических групп.