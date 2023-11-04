Сколько украинцев имеют одинаковые фамилии: проверь свое в списке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самую популярную фамилию в Украине носят около 174 тысяч человек
Среди большого разнообразия украинских фамилий некоторые из них встречаются чаще всего. Может показаться, что самая популярная в Украине фамилия должна заканчиваться на "-ко" или по крайней мере на "-ук", но это не так.
Больше всего людей в Украине имеют фамилию Мельник. Согласно данным статистики, в нашей стране примерно 174 тысячи Мельников.
Следует отметить, что эта фамилия происходит от профессии человека, работающего на мельнице, или того, кто был его владельцем. В то же время человека, который занимался мельницей, называли "мирошник". Отсюда и образовалась фамилия Мирошниченко. Однако она не столь популярна и находится аж на 290 месте в данном списке.
Первая десятка в списке самых распространенных фамилий выглядит так:
- Мельник – 174 057 человек
- Шевченко – 142 200 человек;
- Бойко – 126548 человек;
- Коваленко – 126 139 человек;
- Бондаренко – 118 547 человек;
- Ткаченко – 112 157 человек;
- Ковальчук – 110 259 человек;
- Кравченко – 106528 человек;
- Олейник – 99 963 человека;
- Шевчук – 97636 человек.
Всего в этом списке указаны десять тысяч украинских фамилий. Попытайтесь найти в нем свою и узнать, сколько еге носителей живет в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, образованных от украинских названий национальностей и этнографических групп.