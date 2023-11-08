Как утеплить окна на зиму: простые советы, чтобы сделать это за один раз

Утеплять нужно не только старые деревянные окна – уплотнители со временем портятся на всех типах

Когда вы пытаетесь сохранить тепло дома зимой, сквозняк из окна может усложнить вашу задачу. Некачественного уплотнения может оказаться достаточно, чтобы пропускать холодный воздух, что будет влиять на температуру внутри.

Для того чтобы утеплить окна, нужно пройти несколько этапов. Некоторые из них могут быть неактуальны или уже выполнены для определенных окон.

Уплотнение вокруг оконной рамы

Прежде всего следует проверить состояние швов вокруг рамы. Если они кажутся поврежденными или им более пяти лет, возможно, пора переделать уплотнители, используя герметик. Перед началом работ нужно удалить старую изоляцию и очистить и высушить утепляемые поверхности. По краям окна можно производить утепление изоляционной пеной.

Утепление откосов

Их можно утеплять разным образом, в том числе с использованием пенопласта, монтажной пены или шпатлевкой. "Телеграф" рассказывал об утеплении откосов окна подробнее, ведь такой тип изоляции не на один год.

Шпатлевка и изоляция

Если вы не планируете открывать окна до весны, вы можете попытаться зашпаклевать по краям, чтобы герметизировать их. Так можно закрыть часть окна, которую не будете использовать зимой. Для окон пластиковых можно использовать оконную изоляционную ленту.

Изоляционная пленка для окон

Пленки для утепления окон представляют собой листы пластика, которые при нагревании дают усадку. Вы просто приклеиваете пленку к внутренней раме окна. Затем можно использовать фен, чтобы нагреть пленку, заставив сжаться и прилипнуть к поверхности. Это может снизить уровень прозрачности окна, но помогает бороться с конденсатом и не мешает свету.

Шторы

Есть определенные типы штор, которые увеличивают теплоизоляцию окна, отражая холод наружу. Они тяжелые и имеют подкладку с теплоизоляционным покрытием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от конденсата на окнах. Уплотнение окон и ликвидация сквозняков играют в этом весомую роль.