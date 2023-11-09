Причина возникновения неизвестна: какие фамилии вызывают наибольшие вопросы у языковедов

Гипотезы вызывают больше вопросов, чем дают ответы.

Украинские фамилии распределяются на несколько семантических групп, указывающих на происхождение фамилии по тому или иному признаку. Однако учёные смогли классифицировать далеко не все.

Большинство таких фамилий производны от прозвищ, но окончательная причина их образования до сих пор не известна. Об этом пишет специалист по украинской антропонимии Юлиан Редько в труде "Справочник украинских фамилий".

Сегодня языковеды не могут объяснить, как возникли такие фамилии, как Цюзь, Гавдида, Шутурма. Интереснее и то, что когда-то праукраинцев называли Курицей, Каретой, Молоком, Кровать, но почему до сих пор не известно.

Более того, даже фамилии образованные от числительных такие, как Полторак, Третьяк, Сороковой вызывают споры среди языковедов. Ведь неизвестно, по каким характеристикам их предоставляли. Это мог быть и рост (Повторок), и порядковый номер дома в деревне (Сороковой), или задолженность (Третьяк — должен треть). Однако эти гипотезы вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

Фамилии Прощай, Явися хоть относят к тем, которые возникли от окаменелых глагольных форм, но причина их возникновения все еще окутана тайной. Аналогичная ситуация с теми фамилиями, которые образовались от наречий Быстро, Красно и служебных слов Пак, Пусть.

Даже те фамилии, которые производны от возгласов — Фить, Чик, не имеют подлинной истории возникновения.

Напомним, что некоторые украинские фамилии, как писал "Телеграф", несут в себе "церковный след". По ним можно с уверенностью сказать, что ваши предки были каким-то образом связаны с церковью или даже были священниками.