Не только Костенко и Шевченко: какие книги украинцы готовы перечитывать снова и снова

В этом списке каждый может найти, что почитать

Украинская литература очень богата и многогранна, однако не все это знают, поскольку долгие годы и столетия ее подавляли. Однако никогда не поздно приобщиться к изучению своей культуры и творчества своего народа.

А с чего именно начать, — могут подсказать сами украинцы. В опросе для "Телеграфа" они ответили, какие именно украинские книги они готовы перечитывать.

Вот несколько самых популярных ответов, которые поддержало больше всего украинцев:

вся поэзия Лины Костенко (отдельно из ее творчества также выделили "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого");

все работы Люко Дашвар;

"Захар Беркут", Иван Франко;

"Роксолана", "Диво", Павел Загребельный;

"Вишневі усмішки", Остап Вишня;

"Тигролови", "Скелька", Иван Багряный;

"Кайдашева сім'я", "Хмари", Иван Нечуй-Левицкий;

"Солодка Даруся", Мария Матиос;

"Інтернат", Андрей Жадан;

"Століття Якова", Владимир Лис;

"Троща", "Чорний ворон", "Маруся", Василий Шкляр;

"Зачарована Десна", Александр Довженко;

"І будуть люди", Анатолий Димаров.

Само собой, это далеко не все примеры хорошей украинской литературы, а лишь некоторые, которые сразу вспомнили в комментариях.

Ранее "Телеграф" также называл 5 современных украинских книг, которые достойны вашего внимания.