Укр

Не только Костенко и Шевченко: какие книги украинцы готовы перечитывать снова и снова

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
litcentr.in.ua Новость обновлена 11 ноября 2023, 10:53

В этом списке каждый может найти, что почитать

Украинская литература очень богата и многогранна, однако не все это знают, поскольку долгие годы и столетия ее подавляли. Однако никогда не поздно приобщиться к изучению своей культуры и творчества своего народа.

А с чего именно начать, — могут подсказать сами украинцы. В опросе для "Телеграфа" они ответили, какие именно украинские книги они готовы перечитывать.

Вот несколько самых популярных ответов, которые поддержало больше всего украинцев:

  • вся поэзия Лины Костенко (отдельно из ее творчества также выделили "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого");
  • все работы Люко Дашвар;
  • "Захар Беркут", Иван Франко;
  • "Роксолана", "Диво", Павел Загребельный;
  • "Вишневі усмішки", Остап Вишня;
  • "Тигролови", "Скелька", Иван Багряный;
  • "Кайдашева сім'я", "Хмари", Иван Нечуй-Левицкий;
  • "Солодка Даруся", Мария Матиос;
  • "Інтернат", Андрей Жадан;
  • "Століття Якова", Владимир Лис;
  • "Троща", "Чорний ворон", "Маруся", Василий Шкляр;
  • "Зачарована Десна", Александр Довженко;
  • "І будуть люди", Анатолий Димаров.

Само собой, это далеко не все примеры хорошей украинской литературы, а лишь некоторые, которые сразу вспомнили в комментариях.

Ранее "Телеграф" также называл 5 современных украинских книг, которые достойны вашего внимания.

Теги:
#Литература #Украинский язык #книги