Не только Костенко и Шевченко: какие книги украинцы готовы перечитывать снова и снова
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В этом списке каждый может найти, что почитать
Украинская литература очень богата и многогранна, однако не все это знают, поскольку долгие годы и столетия ее подавляли. Однако никогда не поздно приобщиться к изучению своей культуры и творчества своего народа.
А с чего именно начать, — могут подсказать сами украинцы. В опросе для "Телеграфа" они ответили, какие именно украинские книги они готовы перечитывать.
Вот несколько самых популярных ответов, которые поддержало больше всего украинцев:
- вся поэзия Лины Костенко (отдельно из ее творчества также выделили "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого");
- все работы Люко Дашвар;
- "Захар Беркут", Иван Франко;
- "Роксолана", "Диво", Павел Загребельный;
- "Вишневі усмішки", Остап Вишня;
- "Тигролови", "Скелька", Иван Багряный;
- "Кайдашева сім'я", "Хмари", Иван Нечуй-Левицкий;
- "Солодка Даруся", Мария Матиос;
- "Інтернат", Андрей Жадан;
- "Століття Якова", Владимир Лис;
- "Троща", "Чорний ворон", "Маруся", Василий Шкляр;
- "Зачарована Десна", Александр Довженко;
- "І будуть люди", Анатолий Димаров.
Само собой, это далеко не все примеры хорошей украинской литературы, а лишь некоторые, которые сразу вспомнили в комментариях.
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