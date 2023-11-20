"Мужское 8 марта": в Раде хотят создать День мужчин, названа дата

Он нужен для обеспечения полноценного равенства полов

В Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление, предлагающее установить Международный мужской день. Праздновать его хотят 19 ноября.

Необходимость праздника состоит в обеспечении оценки вклада мужчин в развитие общества. Соответствующий проект постановления появился на сайте ВР в понедельник, 20 ноября.

Инициаторами выступают нардепы Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин и другие, отмечающие, что подобный праздник уже есть в 80 странах мира.

Отмечается, что целью внесения проекта постановления является обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин, а также "оценка достижения и вклада юношей и мужчин в развитие нации, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми".

"В Украине, как и во многих других странах, существуют Международный женский день и День прав человека. Однако для обеспечения полноценного равенства полов важно установить и Международный мужской день, определяемый национальным законодательством. Установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержке гендерной равенства", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине с 2023 года День защитников и защитниц, ранее отмечавшийся 14 октября, теперь празднуют 1 октября.