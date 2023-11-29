Будет опасно: погода в последний день ноября готовит украинцам неприятный сюрприз

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 30 ноября

В последний день ноября погода в Украине немного пойдет на улучшение. Осадки пока станут на паузу, но на замену им придут штормовые порывы ветра и гололед после заморозков в ближайшую ночь.

Такой прогноз на своей странице в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ночь с 29 на 30 ноября температура воздуха упадет до -3..-7 градусов, а в западной части страны до -4..-9 градусов. Плюсовая температура ночью будет только в Крыму — до +3 и в Луганской области — до +1.

"Осадки, которые нападали вместе с циклоном в виде не только мокрого снега, но и дождя, превратятся в опасный гололед. Очень внимательно!", — подчеркнула синоптик.

Днем 30 ноября максимальная температура в большинстве областей Украины будет составлять от 3 мороза до 3 тепла, на юге до +5-7 градусов тепла. Осадков в этот день не предвидится.

"Ветер будет в четверг южных направлений, умеренный, а вот на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — сказала Диденко.

В то же время в Киеве 30-го ноября на дорогах гололедица. В ближайшую ночь будет -5-7 градусов, а завтра днем — около нуля.

"1 декабря в Украине выходит следующий эпизод сериала "Южный циклон". Спойлер! Этот очередной циклон принесет мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, дождь, порывистый ветер, на юге Украины повышение температуры воздуха до +15 градусов!!", — прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее Вазира Мартазинова озвучила "Телеграфу" прогноз погоды на декабрь и рассказала, когда начнутся сильные морозы.