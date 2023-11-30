"Жара" в Крыму, морозы на Донбассе и шторм со снегом: известный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало декабря

Автомобилистам следует быть внимательными и осторожными в условиях существенного изменения погоды

В первые дни декабря погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и воздушные массы с юго-запада. Ожидается преимущественно пасмурное небо, местами туманы и осадки в виде снега, дождя и мороси. Однако с развитием мощного антициклона над Сибирью к нам начнёт поступать холодный континентальный воздух на фоне северо-восточного ветра.

Таким образом, во второй половине следующей недели в Украине ожидается холодная, ветреная и преимущественно сухая погода. Об этом "Телеграфу" сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич.

1—3 декабря в северных и западных областях пройдёт умеренный, местами значительный снег. В центральных, южных и восточных регионах осадки будут преимущественно в виде дождя (в Харьковской области снег, мокрый снег, местами гололёд и налипание мокрого снега).

Местами туманы приведут к снижению дальности видимости до 200—500 метров. Автомобилистам следует быть внимательными и осторожными.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит -1…-7°С, днём будет -4…+1°С. В центральных, южных и восточных регионах ночью -3…+2°С, днём +2…+8°С. 3 декабря утром и днём местами +9…+14°С, в Крыму до +16°С, что как для зимы можно считать "жарой".

4—5 декабря преимущественно без осадков, только в Карпатах небольшой снег. В Крыму, Приазовье и на Донбассе — дождь с мокрым снегом. На дорогах западных и северных областей образуется гололедица. Температура воздуха по всей стране начнёт постепенно снижаться ночью до -5…-10°С в западных областях и до -2…-7°С — на остальной территории. Дневная температура будет колебаться в пределах +1…-5°С.

В период с 6 по 10 декабря ожидается дальнейшее похолодание на фоне роста атмосферного давления и малооблачного неба. Существенных осадков не предвидится, только 9—10 декабря в западной части снег и мокрый снег, на Закарпатье — с дождём. Ветер будет преобладать восточный и юго-восточный, 7—12 м/с, 9—10 декабря в стране местами порывы, 15—20 м/с, что считается очень крепким и даже штормовым.

На карте представлен прогноз минимальной температуры в ночное время по Украине на 10 декабря 2023 года

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -6…-11°С, днём -3…-8°С; в северных и восточных областях 9—10 декабря возможно снижение до -12…-18°С. В западных, южных областях и Крыму ночью -4…+1°С, днём -2…+3°С, сообщил Игорь Кибальчич.