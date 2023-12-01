В Украину идут сибирские морозы: известный синоптик дал прогноз погоды на декабрь

"Гребни" антициклона накроют всю Северную Азию и Восточную Европу, говорит Игорь Кибальчич

В декабре часто можно наблюдать за "борьбой" осени и зимы: перепады атмосферного давления, скачки температуры воздуха, осадки разного вида и порывистый ветер. На фоне изменения климата, за последние два десятилетия декабри в Украине заметно потеплели.

Больше осадков стало выпадать в смешанном виде, а устойчивый снеговой покров стал наблюдаться гораздо реже, чем в прошлом столетии. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, свежие расчёты числовых методов долгосрочных моделей погоды показывают: уже через неделю и в течение второй декады месяца прогнозируется развитие мощного антициклона над центральными районами Азии (так называемый Сибирский антициклон). Его центральная область будет располагаться за Уралом, на юге Сибири, охватывая северную часть Казахстана. Весьма вероятно, что "гребни" этого антициклона будут влиять на погоду практически на всей территории Северной Азии и Восточной Европы.

В зимний период подобные антициклоны приносят с собой существенное похолодание на фоне малооблачного неба. Следовательно, после 5–6 декабря начнётся снижение температуры воздуха примерно до -7…-12°С в ночное время и до -3…-8°С в дневные часы. В северной половине страны, а также западных областях временами морозы могут достигнуть отметок до -15…-20°С. Традиционно теплее будет на юге, в Крыму и Закарпатье.

Ожидается, что устойчивый период холодной погоды сохранится вплоть до третьей декады месяца. Только после 20—22 декабря влияние азиатского антициклона, скорее всего, ослабнет, и к нам начнут поступать атлантические воздушные массы. С учётом похолодания в середине декабря, среднемесячная температура в южных и восточных регионах Украины окажется выше нормы на 0,7—1,8°С; в западных, северных и центральных областях — ниже нормы на 1,5—3,0°С.

На карте представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 4 по 11 декабря 2023, согласно модели ECMWF

Распределение осадков в течение месяца будет неравномерным. В самом начале месяца за счёт череды атмосферных фронтов и преобладания поля пониженного давления ожидаются снегопады, в центральных, южных и восточных областях — снег с переходом в дождь и морось, местами туманы.

Наиболее высокие температуры будут фиксироваться на юго-востоке Украины и Крымском полуострове — в отдельные дни до +6…+13°С. На западе и севере страны будет прохладнее, и средняя температура вряд ли превысит 0°С.

После 5 декабря в связи с перестройкой атмосферных процессов атмосферное давление ощутимо вырастет, а вероятность осадков по всей стране снизится. Во второй декаде осадков будет мало, особенно на Левобережье страны, говорит синоптик.

"Ближе к концу месяца есть вероятность возобновления осадков в связи с активизацией циклонических процессов в Северной Атлантике. Таким образом, суммарное количество осадков за декабрь в Украине окажется близким к норме, местами выше — на 25—45%. Снеговой покров будет наблюдаться только местами, с большей вероятностью в западных и северных областях", — резюмировал Игорь Кибальчич.