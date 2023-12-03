День святого Николая 2023: чему нас учит этот праздник и как его встречали традиционно

В этом году праздник к детям и взрослым придет на 13 дней раньше

В 2023 году Украина в целом и основная масса христиан восточного обряда в частности впервые встретят день святого Николая по новоюлианскому календарю. Теперь это торжество будет приходиться на 6 декабря. В церкви к нему особое отношение, ведь Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в истории. Поэтому у верующих были свои традиции, связанные с его личностью.

Благотворительность важна для каждого человека – этому нас учит Святой Николай

Секретарь управления Львовской епархии ПЦУ протоиерей Руслан Матвиенко в интервью "Телеграфу" рассказывает, что в церковной традиции чествование жизни святого Николая носит поучительный смысл. Оно основано на его земной жизни. Хотя Николай был богатым человеком, поскольку получил немалое наследство от родителей, стал простым священником, а впоследствии епископом и всю жизнь помогал нуждающимся.

"Это запомнилось настолько, что церковь предлагает нам его в качестве примера для подражания, чтобы мы, видя вокруг себя нуждающихся и обездоленных людей, всегда уделяли им внимание и по возможности делились тем, что у нас есть для того, чтобы их порадовать, помочь и поддержать. Соответственно есть традиция дарить детям подарки, чтобы даже таким образом возвеличить этого святого", — объясняет священник.

Святой Николай Чудотворец/Фонды Львовского национального музея им. А. Шептицкого.

Народные традиции на день святого Николая

День святого Николая – третий подряд в цикле из трех торжеств после чествования святых Варвары (4 декабря), Саввы (5 декабря). В украинской традиции этот цикл называется Николаевским и имеет определенную обрядность. Например, в дни чествования Варвары и Саввы женщины могли отдохнуть от рукоделия, рассказывает старшая научная сотрудница отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины Леся Горошко.

Это отразилось в народном творчестве — появилось выражение "савить и варварить", которое иногда употребляли в негативном ключе. Есть даже давнее быль с Гуцульщины о женщине, которая очень не любила работать и пыталась отвертеться от работы, ссылаясь на церковные традиции — на каждый день недели у нее было свое оправдание. Семья жила бедно и когда пора умирать, не было ее даже во что одеть.

"И муж ее положил в гроб голой и когда батюшка отпевал ее на парастасе, то пел, что нужно было не савить и не варварить, а на рубашку себе пазить, то есть заботиться о наряде", — рассказывает исследовательница обычаев. Также на Варварин день девушек могли начинать приучать к рукоделию в качестве основного занятия женщин зимой.

Что касается самого дня святого Николая, то его нельзя было проводить в лености. Леся Горошко отмечает, что Николай Чудотворец был покровителем большого количества профессий и, по преданию, сам всегда работал не покладая рук: "Считалось, что в этот день, поскольку он так трудолюбив, хорошо работать, но не для себя, а для кого-то. Помощь сиротам, делать что-то связанное с благотворительностью. День рабочий, но не себе на пользу, а кому-то".

Что касается традиции дарования, то в Украину она пришла с Запада. До XIX века упоминаний о том, что Николай приносит детям подарки под подушку, не было. Эта традиция была направлена не только на детей.

"Есть свидетельства, что ребята одаривали девушек, пекли печенья "николайчики", которые могли дарить друг другу, — рассказывает ученая. — Есть предания, что святой Николай ходил с ангелом и чертиком. Ангел ассоциировался с добрыми поступками, а черт с плохими, и дети таким образом должны были отчитываться о своих поступках".

Но обычай с одариванием настолько полюбился украинцам, что быстро распространился и закрепился в народной традиции.

Николая обычно изображают в образе доброго пожилого мужчины, бережно относящегося к детям

Николайчики — традиционное украинское печенье

Печенье "николайчики" знакомо украинцам как имбирно-медовые пряники. Кулинар Евгений Клопотенко отмечает, что для приготовления такого блюда понадобится примерно пол часа. К ее созданию можно приобщить и детей.

Состав:

350 г муки

150 г сахара

150 г меда (гречишный)

75 г сливочного масла

1 ст. л. коньяка (или рома)

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. какао

по ½ ч. л. молотого имбиря и кардамона

1 яйцо

1 ст. л. сахарной пудры для украшения.

Как готовить "николайчики"

Сливочное масло соединяют с сахаром и медом. Прогревают на водяной бане до превращения в однородную массу. Добавляют разрыхлитель, яйцо и оставляют на 20 минут остыть. Добавляют столовую ложку алкогольного напитка. Добавляют какао и перемешивают. Отдельно смешивают специи и муку. Все смешивают. Клопотенко отмечает, что может потребоваться больше муки в зависимости от количества клейковины в ней. Тесто раскатывают в лепешку толщиной в пол сантиметра, вырезают формочками фигурки. На противень кладут пергамент, выпекают "николайчики" 10-12 минут при температуре 180 °С. Готовое печенье можно украсить по своему вкусу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие чудесные деяния приписывают Николаю Чудотворцу. Даже после смерти он продолжает творить чудеса, например, исцелять больных.