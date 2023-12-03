В преддверии праздников: любимые овощи украинцев подорожали, названы новые цены

Больше всего взлетели цены на огурцы

В начале декабря в Украине изменились цены сразу на несколько популярных овощей — картофель, огурцы и капусту. Стали известны новые цены на них в крупных украинских супермаркетах.

Больше всего в период с ноября по декабрь подорожали огурцы. Об этом сообщается на сайте "Минфин".

Так, гладкие огурцы стали дороже за последний месяц более чем на 30 гривен. Сейчас стоимость овоща составляет 102,40 грн за один килограмм. Колючие огурцы изменились в цене с 93,57 до 109,90. Таким образом, разница в цене составляет 16,33.

В декабре продолжился рост цен на молодую капусту. Этот овощ стремительно дорожает с августа этого года. Сейчас его продают в крупных украинских супермаркетах по цене 29,65 грн, а в ноябре — 22,80. То есть, к концу года молодая капуста подорожала на 6,85.

Картофель также оказался в списке популярных овощей, которые подорожали в декабре. В настоящее время средняя стоимость этого овоща в супермаркетах — 14,08. Месяцем ранее стоимость картофеля была 12,03. То есть цена стала выше на 2,05.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению аналитиков, цены на картофель в Украине в дальнейшем будут только расти. На это есть сразу несколько причин.