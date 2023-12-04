Кому назначают субсидию: может ли получать ее арендатор

Субсидия покрывает разницу между обязательным платежом, на который влияет количество членов домохозяйства и начислениями

В Украине люди с достаточно низким доходом, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, но при этом работающие, пенсионеры, обучающиеся или стоящие на учете как безработные, могут претендовать на помощь от государства. Она называется жилищная субсидия и начисляется ежемесячно.

Согласно постановлению Кабмина, жилищную субсидию можно назначить только одному из членов домохозяйства. Это могут быть люди как зарегистрированные в жилье, например квартире или доме, так и проживающие на основании договора аренды. Хотя даже такого договора может не быть — это касается внутренне перемещенных лиц. Подтверждением того, что человек живет в этом помещении, является справка ВПЛ с указанным адресом.

Также право получать помощь обладают индивидуальными застройщиками, если их дома еще не приняли в эксплуатацию, а коммуналка уже начисляется. Следует отметить, что для ВПЛ и арендаторов есть определенный нюанс — состав домохозяйства (то есть проживающие люди) указывается при обращении за назначением субсидии и должен подтверждаться предоставлением соответствующих документов. Люди могут получать только одну жилищную субсидию: либо по месту фактического проживания, либо по месту регистрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине можно потерять субсидию. Среди таких причин – смерть получателя. Об этом следует сообщать Пенсионному фонду — если субсидия уже была начислена, ее могут получить те, кто был указан субсидиантом в перечне членов домохозяйства.