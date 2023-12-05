Должникам субсидию не дают: о какой сумме идет речь и за какой период

Долги учитываются по разным выплатам, включая начисление за коммуналку

При подаче документов на получение субсидии следует честно указывать все факторы, которые могут повлиять на оказание или неоказание помощи от государства. Таким фактором могут стать долги. Речь идет о долгах как за коммунальные услуги, так и по алиментам.

Согласно постановлению Кабмина, достаточно просроченной задолженности три месяца для оплаты за коммуналку. Срок позывной давности не должен пройти, а общая сумма долга должна быть больше 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов). Есть два исключения — услуга поставки и распределения природного газа при начислении сумм по решению суда при приведении объемов газа в стандарты, а также при том, что коллективные потребители или исполнители не предоставили уполномоченным органам информацию.

Что касается алиментов, то если в помещении или в семье проживающего человека есть те, кто задолжал по алиментам, субсидию не будут предоставлять. Для этого задолженность должна быть просрочена более чем на три месяца.

Исключение:

погашение долга частями по решению суда,

должник — пропавшая без вести лицо,

должник нарко или алкозависимый и есть подтверждающие документы,

должник под уголовным производством, отстраненный от работы под домашним арестом или под стражей.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких других случаях могут лишить субсидии. Среди возможных причин – изменение места жительства или смерть получателя.