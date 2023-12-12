Потеряли субсидию. Можно ли ее восстановить

Возобновить субсидию иногда можно только на следующий отопительный или неотопительный период

Субсидию в Украине могут и забрать — чтобы потерять выплаты, нужно скрывать от Пенсионного фонда изменения в жизни, предоставить некорректные данные в декларации, повлиявшие на факт назначения субсидии или ее сумму. Есть и другие причины – прекращение предоставления жилищно-коммунальной услуги, нет выплат долга за коммуналку по договору реструктуризации, расходы на коммунальные услуги или приобретение топлива для печи оплачивает другое лицо или местный бюджет, получатель жил один и умер, переехал или сам отказался от субсидии.

В таких случаях возобновить выплаты можно, но не сразу. Прекращение выплат обычно происходит со следующего месяца после месяца наступления условий. О таком решении человеку сообщают в течение трех дней. Возобновить субсидию в том же сезоне, когда она потеряна можно только в случаях:

возобновление предоставления коммунальных услуг

уплата задолженности за ЖКУ и админрасходам

заключение договора реструктуризации долга

обжалование долга в суде (при наличии постановления об открытии производства).

После заявления о прекращении, после обнаружения недостоверной информации или в случае несообщения ПФУ об изменении имущественного или семейного положения в течение 30 дней возобновить субсидию можно только в следующем сезоне с подачей новых заявлений и деклараций. Если сумма выплачена излишне — ее пересчитают или заставят вернуть в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности для пенсионеров или людей, потерявших работу получать субсидию с другой суммой. В ее подсчете могут включить не сумму заработной платы, а пенсию или выплату пособия.