Вмешательство в работу счетчика чревато немалым штрафом: причины и суммы

Обычно, кроме самого штрафа за факт вмешательства в работу системы, налагается возмещение ущерба

Потребители в Украине должны проходить обязательную поверку счетчиков. В случае отказа от нее или попытки воспрепятствовать действиям проверяющего, людям может угрожать ответственность.

Получить настоящие штрафы можно и за пробы несанкционированного подключения, и за вмешательство в работу устройства учета. В случае со счетчиками газа штрафы налагаются по:

самовольный газопровод,

возобновление газоснабжения без разрешения,

подключение дополнительных приборов,

повреждение счетчика,

вмешательство в его работе, среди прочего – срывание пломбы.

Штраф за вмешательство в работу или самостоятельное снятие счетчика – от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов. Согласно данным "Бухоблика" в случае штрафов, не облагаемый налогом доход это 17 грн, поэтому сумма от 850 до 3400 грн. При препятствии проверкам или недопуску к ней – штраф от 850 до 2550 грн (50 – 150 н.д). При этом за самовольное повреждение пломбы можно получить штраф до 100 тысяч грн, ведь начисляется не только сумма за сам факт, но и оплата за нелегитимное использование голубого топлива.

Для счетчиков воды штраф накладывают:

за пользование в обход счетчика

самостоятельное снятие

повреждение или вмешательство в работу

отказ предоставить доступ контроллеру

подключение без прибора учета.

За магнит на водомере штраф может достигать тысяч гривен, ведь считается поденно с момента последней проверки. Юристы отмечают, что за день может насчитываться до 500 грн. За нарушение антимагнитной пломбы можно получить до 20 тыс. грн штрафа. При демонтаже прибора учета или вмешательстве в его работу – от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов. В случае подключения без счетчика, считают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения. Если она неизвестна — через месяц.

О повреждении счетчика или пломбы нужно срочно уведомлять поставщиков услуг. В случае сокрытия такой информации штраф за срыв пломбы, например, будет считаться исходя из десятикратного объема потребления.

Ранее "Телеграф" напоминал, что передавать показатели счетчиков нужно, даже если вы не пользуетесь услугами. Альтернативой может стать заявление о непроживании с подтверждающими документами.