За уклонение от мобилизации украинцы могут попасть за решетку: подробности

Адвокат считает, что тюремные сроки за уклонение от мобилизации могут стать нормой в Украине

Некоторые военнообязанные украинцы прибегают к разным хитростям, чтобы уклониться от мобилизации. Однако за это полагается ответственность и порой даже уголовная.

Об этом рассказали представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк и адвокат Андрей Межирицкий в комментарии ТСН.ua. По их словам, некоторых уклонистов могут отправить за решетку.

Екатерина Хижняк привела пример, как на Закарпатье двух военнообязанных приговорили к реальных срокам, хотя до этого они получили наказание в виде условного лишения свободы. Дело в том, что мужчин освободили от тюремного срока при условии, что они в течение испытательного срока снова не нарушат закон и будут исполнять возложенные на них обязанности. Но из-за того, что этого не произошло, их признали виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Обоим мужчинам были вручены повестки, а заключением ВВК они были признаны годными к прохождению военной службы.

"Так, 34-летний мукачевец в декабре прошлого года прошел военно-врачебную комиссию в центре комплектования, получил повестку на отправку в воинскую часть, однако указанные в ней требования проигнорировал. Через месяц после этого уклонился от мобилизации и 47-летний житель с. Калины на Тячевщине. Он прошел ВВК, после чего написал заявление об отказе проходить военную службу, осознавая уголовную ответственность за это. В мае-июне этого года граждан приговорили к 4 годам лишения свободы с установлением испытательного срока – 2 и 3 года соответственно, но потом приговорили к 3 годам лишения свободы каждого", – подчеркнула представитель Закарпатской областной прокуратуры.

Адвокат Андрей Межирицкий считает, что в перспективе условные приговоры могут все чаще заменять реальными тюремными сроками.

"Видимо, имея наработки, прокуратуры решили исправлять то, где они проигрывали в прошлом году", – сказал он.

Адвокат добавил, что уголовная ответственность для военнообязанного наступает после того, как он получил боевую повестку, но, например, не отправился в воинскую часть.

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