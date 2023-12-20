Балканское тепло и снег: известный синоптик дал прогноз на Рождество и Новый год

В Крыму и на Прикарпатье воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, говорит Игорь Кибальчич

В последние дни на большей части территории Украины наблюдается аномально тёплая погода. Под влиянием устойчивых юго-западных потоков к нам поступает воздушная масса средиземноморского происхождения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, из-за этого 19 декабря температура воздуха днём повышалась до +3…+10°С, а на Прикарпатье местами до +14…+16°С!

За счёт резкого потепления, мороси и туманов, снежный покров быстро тает и на данный момент ещё сохраняется в северо-восточной части страны и на высокогорье Карпат.

По его словам, в ближайшие двое суток – 21 и 22 декабря – тёплая погода сохранится с ночными температурами в пределах -1…+4°С, дневными +3…+8°С, в Крыму до +13°С. Атмосферные фронты с запада станут причиной небольших осадков преимущественно в виде дождя, мокрого снега и мороси. Местами будут наблюдаться туманы с ухудшением дальности видимости до 200–500 метров. В северо-восточной части на дорогах и тротуарах ещё сохранится местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5–12 м/с.

23 и 24 декабря в связи с развитием малоподвижного циклона в районе стран Балтии и поступлением более холодного скандинавского воздуха, ожидается кратковременное снижение температуры и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на юге – с дождём. В ночное время температура опустится до -2…-8°С, днём будет колебаться в пределах -4…+2°С. В Крыму и на юге Одесской области ночью около 0, днём +1…+6. На дорогах большинства областей возможна гололедица. Ветер северо-западной четверти, 7–12 м/с.

Однако, уже с Рождества – 25 декабря – ожидается новая порция тепла, связанная с перемещением воздушных масс со Средиземного моря и Балканского полуострова. В связи с этим температурный фон вновь окажется аномально высоким с ночными показателями -1…+5°С, дневными +3…+8°С, на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами возможен прогрев до +10…+15 °С. Потепление будет сопровождаться небольшими дождями и туманами.

В канун Нового года, с 28 по 31 декабря температура воздуха снизится по всей стране до небольших морозов: в ночное время -3…-9°С, днём -3…+3°С. Не исключено выпадение снега и мокрого снега, за исключением южных областей.

Таким образом, до конца декабря погода в нашей стране ожидается капризной, с температурными "качелями", небольшими осадками и дефицитом снежного покрова. Тем не менее на Новый год есть вероятность восстановления более зимнего характера погоды, согласно нынешним прогнозам, которые будут ещё уточняться, резюмирует Игорь Кибальчич.