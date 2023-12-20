Укр

Балканское тепло и снег: известный синоптик дал прогноз на Рождество и Новый год

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
https://www.pexels.com/

В Крыму и на Прикарпатье воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, говорит Игорь Кибальчич

В последние дни на большей части территории Украины наблюдается аномально тёплая погода. Под влиянием устойчивых юго-западных потоков к нам поступает воздушная масса средиземноморского происхождения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, из-за этого 19 декабря температура воздуха днём повышалась до +3…+10°С, а на Прикарпатье местами до +14…+16°С!

За счёт резкого потепления, мороси и туманов, снежный покров быстро тает и на данный момент ещё сохраняется в северо-восточной части страны и на высокогорье Карпат.

По его словам, в ближайшие двое суток – 21 и 22 декабря – тёплая погода сохранится с ночными температурами в пределах -1…+4°С, дневными +3…+8°С, в Крыму до +13°С. Атмосферные фронты с запада станут причиной небольших осадков преимущественно в виде дождя, мокрого снега и мороси. Местами будут наблюдаться туманы с ухудшением дальности видимости до 200–500 метров. В северо-восточной части на дорогах и тротуарах ещё сохранится местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5–12 м/с.

23 и 24 декабря в связи с развитием малоподвижного циклона в районе стран Балтии и поступлением более холодного скандинавского воздуха, ожидается кратковременное снижение температуры и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на юге – с дождём. В ночное время температура опустится до -2…-8°С, днём будет колебаться в пределах -4…+2°С. В Крыму и на юге Одесской области ночью около 0, днём +1…+6. На дорогах большинства областей возможна гололедица. Ветер северо-западной четверти, 7–12 м/с.

Однако, уже с Рождества – 25 декабря – ожидается новая порция тепла, связанная с перемещением воздушных масс со Средиземного моря и Балканского полуострова. В связи с этим температурный фон вновь окажется аномально высоким с ночными показателями -1…+5°С, дневными +3…+8°С, на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами возможен прогрев до +10…+15 °С. Потепление будет сопровождаться небольшими дождями и туманами.

В канун Нового года, с 28 по 31 декабря температура воздуха снизится по всей стране до небольших морозов: в ночное время -3…-9°С, днём -3…+3°С. Не исключено выпадение снега и мокрого снега, за исключением южных областей.

Таким образом, до конца декабря погода в нашей стране ожидается капризной, с температурными "качелями", небольшими осадками и дефицитом снежного покрова. Тем не менее на Новый год есть вероятность восстановления более зимнего характера погоды, согласно нынешним прогнозам, которые будут ещё уточняться, резюмирует Игорь Кибальчич.

карта атмосферных фронтов
На карте показана синоптическая ситуация в Европе по состоянию на 21 декабря 2023 года, расположение центров низкого и высокого давления, а также атмосферных фронтов
Теги:
#Погода #Зима #Игорь Кибальчич