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Украинский картингист Александр Бондарев, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Украинский картингист Александр Бондарев, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023" Новость обновлена 21 декабря 2023, 14:24

Молодой украинский картинг-пилот Александр Бондарев получил награду издания Vroom Karting Magazine как лучший международный пилот 2023 года. В этом и в предыдущем сезонах 14-летний гонщик поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Голосование за лучшего пилота проходило онлайн на странице издания. В число номинантов попали гонщики, которые в течение сезона показывали высокие результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax. В течение 4 дней за Александра Бондарева проголосовало 2685 фанатов — гораздо больше, чем за ближайших конкурентов.

В этом сезоне Александр совершил значительный прорыв в карьере — получил титул чемпион Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing. И все это на фоне серьезной травмы прошлого года, заставившей его пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

"Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, не отступающего от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта", — комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году для поддержки инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. С началом полномасштабного вторжения почти 90% ресурсов фонда были переориентированы на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны. Сегодня команда фонда также реализует крупный проект "Клуб Супергероев", предоставляющий спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

Страницы Александра Бондарева в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X.

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#Favbet Foundation