Перед Новым годом погода изменится: что синоптик обещает украинцам
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Синоптик рассказал, когда в Украину придет более зимняя погода
Перед Новым годом обещают похолодание в Киеве и других регионах. Синоптик прогнозирует, что за несколько дней до окончания 2023 года по всей Украине будут держаться морозы до -9 градусов.
Такой прогноз "Телеграф" дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, в некоторых регионах даже будет падать мокрый снег.
Так, с 28 по 31 декабря по всей стране температура воздуха упадет ночью до -3…-9 градусов, а днем — от +3 до -3 градусов. Снег и мокрый снег ожидается во всех регионах, кроме южных областей.
Таким образом до донца декабря будет держаться капризная погода с "температурными качелями", незначительными осадками и дефицитом снега. Однако в Новый год может царить более зимняя погода, говорит Игорь Кибальчич, но этот прогноз еще требует уточнения.
Подробнее о погоде в последние дни 2023 года читайте в материале: "Балканское тепло и снег: известный синоптик дал прогноз на Рождество и Новый год".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Буковеле на Рождество. Отдыхающим прогнозируют теплую погоду, но есть и минус.