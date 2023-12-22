Люди Майдана, ч. 4: героические дни Революции Достоинства в снимках американского фотохудожника

Известный фотограф Сергей Мельникофф провел на Майдане 100 дней

"Телеграф" представляет читателям полнейший подбор фотографий одного автора, в котором отражены героические дни Революции Достоинства. Все эти снимки выполнены американским фотографом Сергеем Мельникофф, aka MFF, который провел на Майдане 100 дней.

Подборку воспоминаний майдановцев делали Татьяна Александрова и Геннадий Королев в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины".

На этом видео можно посмотреть, в каких условиях выполнял свою историческую миссию на Майдане американский фотограф с украинским сердцем и казацкой родословной.

БТРы вспыхнули. 18 февраля 2014 года, Крещатик, Киев

Начало галереи смотрите здесь.

Киевское восстание

"Я прошу продавщицу нарезать мне большую палку колбасы и большой кусок сыра и думаю о том, что она сейчас начнет ругаться. Но продавщица со словами: "Ничего-ничего, конечно, я все сейчас сделаю", – аккуратно нарезает продукты, украдкой вздыхая и смахивая слезы. Она понимает, куда и зачем я собираюсь. Мне кажется, что когда я отвернусь, она перекрестит меня вслед… Война – это очень страшно. Но не так, как я думала" (Любовь Чуйко).

Свобода или смерть!

"На крови павших на поле боя, замученных в тюрьмах и лагерях, выросла бессмертная легенда воюющей порабощенной нации, которая огненным факелом горит в сердцах и думах народа и освещает путь в будущее. Пусть же вечной будет слава павшим героям, которые положили свою жизнь на алтарь нации".

Рассвет наступает

В день жесточайшего противостояния на Грушевского, 19 января, когда активисты бросали в силовиков "коктейли Молотова", а те разгоняли их водометами и светло-шумовыми гранатами, громко играла труба. Музыкант выводил то гимн Украины, то "Лента за лентой", а его слушали тысячи людей. Это был легендарный "трубач Майдана" харьковчанин Константин Олейник.

"Душа болит за то, что этот порыв человеческий… Хотя три месяца "стоять" – это не порыв, это уже убеждение, позиция. Украинцы стоят не только, чтобы жить дальше, а жить дальше, не позволяя себе бояться… Украина уже не та, и завтра во вчера не вернется…"

Охранник покоя

"Эти люди защищали свои убеждения, преодолевали страх и боль неделями, ночевали в палатках в 20-градусные морозы. Им было очень нелегко "стоять" всю зиму "плечом к плечу", не дрогнув перед трудностями и угрозами. А некоторые из них заплатили непомерно дорогую цену – собственные жизни… Это были чьи-то сыновья, мужья, родители, братья, любимые… Но они отдали свою жизнь не бесследно… Такие подвиги всегда оставляют глубокий след в истории и дают урок для потомков. Герои не умирают!" (Татьяна Александрова).

Туристы

"Днем на Майдане было спокойно. Активисты готовились к возможному штурму силовиков: в центр Киева принесли несколько десятков бутылок, девушки разливали в них коктейль Молотова. Дети тем временем собирали разбросанную брусчатку. Мужчины укрепляли баррикады…" (Григорий Салай).

Тем, кто боится

"Достоин уважения не тот, кто просто фиксирует события, и не тот, кто их критикует. Достоин уважения тот, кто выходит на арену, чье лицо в поту и крови, кто пытается изо всех сил, кто ошибается, промахивается, и не раз, потому что в любом деле бывают ошибки и промахи. Достоин уважения тот, кто действует, совершает поступки, знает, что такое истинный энтузиазм, отдает себя вполне достойному делу, кто познает, если повезет, прекрасное чувство победы, а если проиграет, то в отчаянной борьбе. И душа его никогда не встанет в ряд с холодными и безразличными душами тех, кому не известны ни победы, ни поражения" (Теодор Рузвельт).

Зима на Майдане

"Что я оставлю своим детям? Мы-то знаем, чего стоит вся эта материальная мишура. Мы оставляем после себя страну, мы оставляем землю, из которой вышли и куда вернулись. Мы оставляем характер, свободу, свое понимание, что есть добро и что есть зло, что есть истинное счастье. Но самое главное, почему нас будут вспоминать, – это не наши слова и не наши надежды. Это наши поступки" (Юрий).

Художник на Майдане

"Благодаря самоотверженным женщинам Майдан согрет, накормлен и окружен почти материнской заботой. Тысячи украинок – от юных девушек до седовласых бабушек – готовят и приносят еду, разносят чай и бутерброды, помогают с дровами и организацией быта, дарят тепло и поддержку, а сестры-медики смело выходят на передовую, чтобы оказать первую помощь раненым".

Скорая помощь

"20 февраля снайперы начали расстрел безоружных людей на улице Институтской. Майдановцы не бросали своих, но убийцы били по тем, кто пытался вытащить раненых. И когда погибли мужчины, на помощь раненым пришла женщина без каски, без щита и без бронежилета, с распущенными волосами. Ее не защищало ничего. Ничего, кроме беззаветного мужества, любви к людям, чувства долга и Божьего провидения. Это была Мария Матвиев, медицинская сестра "скорой помощи" из Львова".

Зимние цветы

"Мне хочется целовать эту черную землю, а не фотографировать ее… Мое прощание с жизнью, которую не вернуть, будет долгим… Очень… Я знаю, нужно выплакаться и выспаться… И я знаю, что все будет хорошо. Точно знаю. С самого первого дня, когда пришла сюда в ноябре… Кажется, прошло сто жизней с того утра… Просто сегодня как-то особенно тяжело…" (Анастасия Савицкая).

Победитель

"Борітеся — поборете!

Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

(Тарас Шевченко).

Герои не умирают!

"Первый погибший на Майдане Сергей Нигоян говорил: "Может быть, я и наивный. Но я считаю, что зло не должно побеждать". Сергей погиб утром. Он получил три огнестрельных ранения: в голову, в шею и в грудь. Его расстреляли свинцовой картечью… Он был единственным ребенком в семье…"

Сердца Майдана

"Мне же сказали, что я буду видеть раненым глазом, но плохо. Сейчас вижу вокруг туман, а посредине фиолетовое пятно. Из больницы раненых забирала милиция… Я попросил, чтобы посадили меня в поезд на Каменец-Подольский. Там провел несколько дней в больнице, а уже 1 марта с заклеенным глазом вернулся обратно на Майдан".

Здесь можно посмотреть вторую и третью части галереи.

"Народное вече"

Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.

Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.

Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.

Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).

"Народное вече"

Печать на холсте, зарамленном в белом с золотом багет.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 20000 грн.

Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 40000 грн.

Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.

Стоимость: 5000 грн.

Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]