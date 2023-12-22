Украинский фильм о Мариуполе номинирован на "Оскар": подробности

Фильм создан украинским военным корреспондентом и режиссером Мстиславом Черновым

Впервые в истории фильм полностью украинского производства попал сразу в два официальных коротких списка Американской киноакадемии, которые будут рассматриваться для номинации на 96-й "Оскар". Это документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Американской киноакадемии. Интересно, что этот фильм – первое за всю историю независимости чисто украинское кино, попавшее в шорт-листы; ранее туда попадали только киноленты совместного производства.

Фильм создан украинским военным корреспондентом и режиссером Мстиславом Черновым, который в марте 2022 вместе с фотографом Евгением Малолеткой были последними гражданскими журналистами, остававшимися в блокированном Мариуполе. Основой для фильма стали видеодокументы, созданные Черновом, пока был в городе.

У фильма есть шансы попасть в список номинантов, объявление о котором произойдет за два месяца до церемонии. Из 15 претендентов будут отобраны по 5 финалистов, и американское издание Variety уже внесло "20 дней в Мариуполе" в свой прогноз номинантов.

"20 дней в Мариуполе" могут номинироваться в двух категориях – "Полнометражный документальный фильм" и "Международный полнометражный фильм". Сама церемония пройдет 11 марта 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, "прилетело" на территорию бетонного завода, где базируются российские военные.

В центре временно оккупированного Мариуполя кафиры устанавливают памятник "вождю мирового пролетариата". Речь идет о Ленине, многочисленные монументы которого Украина демонтировала в городе. При этом восстанавливать город террористы не планируют – он все еще разрушен.