В Киеве митрополит Епифаний проводит Всеночное бдение в канун Рождества: эксклюзивные фото и видео

Проводит церемонию лично предстоятель ПЦУ

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а потому все крупные праздники начали отмечать по новому календарю. Это же касается и Рождества, которое празднуют 25 декабря.

Накануне этой даты, вечером 24 декабря в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве началось Всеночное бдение, которое проводит предстоятель ПЦУ Епифаний.

На месте присутствовал корреспондент "Телеграфа", который показал, как это происходит. Само богослужение началось в 16:45.

В ПЦУ также информируют, что 25 декабря в 9:00 начнется божественная литургия в честь Рождества. Это произойдет в Софиевском соборе, а проводить ее будет лично митрополит Епифаний.

Стоит отметить, что в ПЦУ также запустили трансляцию Всеночного бдения.

Также в этот день аналогичную церемонию проводят священнослужители УГКЦ в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с поздравлением. Это обращение является историческим ведь это первый год, когда вся страна отмечает Рождество по-новому после переноса праздников.