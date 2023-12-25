Заснежит на Новый год? Что обещают синоптики украинцам на праздничную ночь
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Столбик термометра будет показывать стойкий "плюс"
Под елку на Новый год погода принесет температуру воздуха с пометкой плюс и небольшие осадки. Зимняя атмосфера скорее напоминает осень или раннюю весну.
Такой прогноз опубликовали синоптики МЕТА. Нынешняя праздничная ночь будет нетипично теплой.
В частности, в воскресенье, 31 декабря, температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12. Теплее всего будет в Николаевской, Одесской и Херсонской областях — здесь ожидается более 10 градусов тепла. Ночью столбики термометра будут колебаться от 0 до +5. Небо будет облачным, но иногда с прояснениями. Возможен дождь.
В понедельник, 1 января уже нового года, украинцам следует ожидать не менее теплой и пасмурной погоды. Днем термометр будет показывать от +5 до +15 — теплее всего будет в Крыму, Херсонской и Черновицкой областях. Ночью следует ожидать температурных колебаний от -1 до +6. Кое-где будет дождь, а небо будет плотно затянуто облаками.
В то же время синоптики Meteofor обещают снежные праздничные дни западным и северным областям Украины. Однако будет снег вместе с дождем.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода на новой неделе в Киеве. Ожидается значительное потепление.