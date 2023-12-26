Шанс получить субсидию есть: сколько платит государство и какие доходы учитывает

При обращении в декабре и последующих месяцах субсидия на отопительный период назначается не в полном объеме, а с месяца обращения

Подать документы на получение субсидии в Украине можно лично в Пенсионном фонде или воспользовавшись онлайн инструментами. В настоящее время в Украине таким видом пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуется более 1,7 млн домохозяйств. В среднем они получают 1,41 тысячи гривен.

В общей сложности сумма выплаченных субсидий за декабрь выросла вдвое по сравнению с ноябрем. На 25 декабря профинансировано 6,431 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот. Для сравнения – в ноябре насчитали 2,452 млрд грн.

Именно с начала декабря в исчислении доходов на субсидию произошли изменения. Если в целом при назначении субсидии учитывали доход за I и II кварталы текущего календарного года, то с декабря ПФУ требуется информация за два квартала, идущих перед месяцем, предшествующим обращению за субсидией. Пенсионерам считают августовскую выплату. Также в случае некоторых изменений в жизни даже уже назначенную субсидию могут вычислить заново.

Это касается:

неработающих уволившихся с работы пенсионеров, а зарплата шла в подсчет общего дохода,

лиц, предоставивших дополнительные данные об уточнении размера дохода,

людям, не работающим и нетрудоспособным, при этом живут сами — они могут претендовать на назначение субсидии сверх нормы площади жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отказать в субсидии могут, когда у человека есть немалые накопления на депозите — более 100 тысяч, несколько видов жилья, часть из которых он сдает в аренду или при наличии автомобилей, выпущенных в последние 5 лет, а также по другим обстоятельствам.