Ждать ли снега на Новый год? Прогноз погоды для пяти городов Украины

В некоторых городах в новогоднюю ночь ожидаются осадки

Синоптик обещает, что погода на Новый год в Украине изменится. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и даже морозы до -9 градусов.

"Телеграф" узнал, какой будет погода 31 декабря и 1 января в некоторых регионах страны. По прогнозу синоптиков, на снег в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.

Погода в Киеве

Так, 31 декабря в столице ожидается переменная облачность, а ночью и утром 1 января возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов. Порывы ветра ожидаются от 6 до 9 метров в секунду. Снега или заморозков не прогнозируется.

Погода в Одессе

На юге Украины 31 декабря будет солнечным, без осадков. Температура воздуха в Одессе днем составит от +4 до +8 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. На следующий день, 1 января, ожидается хмурая погода, но тоже без осадков. Порывы ветра прогнозируются от 4 до 7 метров в секунду.

Погода во Львове

На западе Украины канун Нового года и сама новогодняя ночь будут дождливыми и ветреными. Днем во Львове прогнозируется от +4 до +7 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. Порывы ветра 31 декабря будут достигать 7-9 м/с, а 1 января 10-17/с. Дождь будет идти 31 декабря и 1 января.

Погода в Харькове

На востоке Украины в городе Харьков ночью и утром 31 декабря ожидаются дожди, а после погода будет с переменчивой облачностью. На следующий день, 1 января, дождь прогнозируют на вечер и ночь, днем же будет хмурая погода. Температура воздуха будет колебаться днем от +3 до +5градусов, а ночью похолодает до +2. Порывы ветра ожидаются в пределах 5-9 м/с.

Погода в Днепре

В Днепре дождь ожидается утром 31 декабря, а также днем и вечером 1 января. В остальное время будет преимущественно хмурая погода. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов днем и от +2 до +3 градусов ночью. Снега и заморозков не будет, ожидаются порывы ветра в пределах 6-11 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Буковеле на Новый год. Синоптики рассказали, чего ждать украинцам, которые хотят отдохнуть на популярном курорте.