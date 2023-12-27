Укр

Рождественские кексы из супермаркета за три тысячи гривен "порадовали" украинцев (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Эксклюзивная вкуснятина для гурманов Новость обновлена 27 декабря 2023, 10:49
Эксклюзивная вкуснятина для гурманов. Фото Телеграф

Vogue Panettone – это изысканная итальянская выпечка

Если для большинства украинцев война – это, прежде всего, желание помогать ВСУ и ограничить себя в помпезных празднованиях, то для определенной прослойки – наоборот, способ подзаработать. Так, в столичных супермаркетах украинским гурманам предлагают приобрести "золотое" печенье.

Эксклюзивные рождественские вкусности в металлических коробках по неслыханным ценам появились на полках супермаркетов Киева. "Телеграф" зафиксировал этот праздничный товар, который не по карману рядовому украинцу.

Кексы и печенье Vogue Panettone предложили украинцам приобрести "всего-навсего" за три тысячи гривен. Невооруженным глазом видно, что цены выше средней покупательной способности наших граждан.

Коробки
Дизайнерские коробки
Сладости
Дорогая вкуснятина

Известно, что Vogue Panettone – это изысканная итальянская выпечка. Металлические коробки с кексами и печеньем выглядят эстетически привлекательно. Оформлением этой красоты занимался французский художник Октав Марсаль, которому команда Vogue доверила дизайнерское дело. Панеттон в жаккардовом мешочке кладут в красивую коробку.

Коробка
Элегантная коробка

Ранее "Телеграф" писал, что перед новогодне-рождественскими праздниками значительно подорожали популярные продукты. Больше всего ценник сменился за последний месяц на огурцы.

Теги:
#Сладости #Супермаркет #Ценовая политика