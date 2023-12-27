Сразу ряд областей Украины неожиданно накрыл град (видео)
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Град выпал при солнечной и теплой погоде
В то время как в Карпатах бушует снежная метель, другие регионы Украины накрыл град. Жители сразу нескольких городов были ошарашены этим необычным для зимы явлением.
Украинцы массово стали публиковать фото и видео погодного явления в социальных сетях. Местами град сопровождался солнечной погодой.
Так, град заметили в Киевской, Житомирской и Черкасской областях, а также в Кривом Роге, Днепре и Полтаве. В большинстве областей град сопровождался сильным ветром и пасмурной погодой, а, к примеру, в Кривом Роге град выпал при солнечной погоде. Но минусовая температура в этих регионах не наблюдается.
В то же время жители Харькова жалуются, что в городе сильнейший ветер. Горожанам даже советуют при выходе из дома брать с собой "что-то тяжелое, чтобы не унесло".
Стоит отметить, что град зимой явление не типичное. Несмотря на то, что это частицы льда шарообразной или неправильной форм, чаще всего выпадает град в теплое время года. Образуется он из мощных кучево-дождевых облаков во время гроз или ливней. Обычно град идет от 5 до 10 минут и крайне редко длится больше часа.
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