Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный избран Гетманом Украины

Активисты общественной инициативы "Украинская Солидарность" совместно с ОО "Украинское казачество" провели 28 декабря казацкое вече, на котором собрали представителей всех регионов Украины. Об этом сообщает ОО "Украинская солидарность" на своей странице в Facebook.

Казачество обсудило вопросы действия Переяславского соглашения и Мартовских статей. В результате дебатов казачество сошлось на том, чтобы денонсировать эти договоры, говорится в сообщении.

Также во время вече прошли выборы Гетьмана всей Украины, на которых единогласно была поддержана кандидатура Валерия Залужного.

"Валерий Федорович за время пребывания в должности главнокомандующего доказал всему украинскому народу, что он достойный сын украинского народа и что он, в отличие от всех других чиновников, не изменит своим принципам, ценностям, своему народу и своим братьям-казакам, защищающим с ним бок о бок нашу Неньку», — сообщили в ОО.

"Верительная грамота" и гетманская булава уже переданы главнокомандующему почтой.

Вместе с тем "Украинская солидарность" призвала все казацкие сообщества присоединиться к ним и признать Залужного Гетманом всего украинского казачества.