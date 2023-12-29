Директор компании Victo Postanova SL Дмитрий Рукин обратился в правоохранительные органы

Он заявил об информационной атаке с целью дискредитации

Директор компании Victo Postanova SL Дмитрий Рукин, занимающейся разработкой, продвижением, обслуживанием и интеграцией программного обеспечения для онлайн-бизнеса, заявил об информационной атаке бывших работодателей с целью дискредитации. Рукин отвечает прямо и однозначно: информация о любом участии в незаконных финансовых операциях – это клевета, пишет "РБК-Украина".

"Я получил ряд угроз в свою сторону относительно того, что ответственность за их действия они повесят на меня и испортят мою репутацию, создавая фейковые новости. Как видим, угрозы были реализованы. Только наши бывшие работодатели не предусмотрели того факта, что мы тоже не будем молчать. Правда — на нашей стороне, и мы не будем скрывать ее", — заявил Рукин.

По словам Дмитрия Рукина в интервью "РБК-Украине", он уволился из 4Bill, узнав о якобы незаконной деятельности владельцев.

"Когда я узнал о том, что компания, а именно ее директор Игорь Бокий и владелец бизнеса Андрей Савченко, отмывали деньги в особо крупных размерах в Украине, моим следующим шагом было сообщить им о прекращении сотрудничества. Команда, с которой я работал, тоже решила оставить "бренд" 4bill, он же BetterBro, он же SettlePay и Worldsec", — рассказал Рукин в интервью "РБК-Украине".

По его словам, он обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о незаконных действиях бывших работодателей.

"Хочу обратить внимание правоохранительных органов на то, что Андрей Савченко и Игорь Бокий покупали услуги онлайн-эквайринга у украинских банков за 2,2% через подставные компании и сайты. Затем они перепродавали их за 5% рынка нелегальных онлайн-казино и форексов. Услуга выплаты на карты была доступна 4bill за 0,6%. То есть 4bill – это связка несуществующих юридических лиц с фиктивными директорами. За ней стояли 150 сотрудников, которые так же, как и я, были обмануты",– заявляет Дмитрий Рукин.

Рукин отмечает в интервью, что его цель – в рамках правового поля строить собственный бизнес на международных рынках и в Украине.

"Моя цель – честным путем строить собственный бизнес на международных рынках и рынке Украины. Нашей компании абсолютно не нужен "грязный шлейф", который на нас пытаются "надеть"… Поэтому мы согласны сотрудничать с правоохранительными органами, которые наверняка заинтересуются деятельностью этих двух человек и их так называемой компании 4bill. Только в отличие от наших оппонентов, мы не собираемся приписывать им статью Уголовного кодекса Украины, как они это сделали по отношению ко мне. Предоставим это законное право соответствующим уполномоченным структурам", — подытожил директор Victo Postanova SL Дмитрий Рукин.