Укр

"С наступающим!" Россияне пробили дно радостью по поводу утреннего обстрела Украины

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Россияне радости не скрывали Новость обновлена 29 декабря 2023, 13:26
Россияне радости не скрывали. Фото Коллаж "Телеграф"

Другого нельзя было ждать…

Россияне красноречиво высказались по поводу их массированного ракетного удара по Украине, в результате которого пострадало немало украинских городов. Наевшись пропаганды и взбешенных от уничтожения БДК "Новочеркасск", они начали комментировать новости о ракетной атаке.

Основной месседж – работу армии РФ оценили высоко и желают Украине еще больше страданий и смертей. Эти перлы для вас собрал "Телеграф".

Россияне называют массированный обстрел 29 декабря и попадание в гражданскую инфраструктуру, жилые дома предновогодним празднованием и искренне радуются ему. Пишут, что это еще было мало и нужно больше крови. Желают смерти даже своим родным, живущим в Украине.

Есть и такие, которые объелись пропаганды росСМИ и считают, что в жилые дома попала украинская противовоздушная оборона, пытавшаяся сбить ракеты. Великодушно пишут, чтобы Украина больше не сбивала их цели, ведь "нам же хуже".

Также россияне пишут, что в Украине стоит сравнять все с землей, как в Секторе Газа, нанеся еще больше потерь.

Ранее "Телеграф" писал, что 18-летний киевлянин, ставший свидетелем вражеской атаки на столицу, поделился тем, что увидел своими глазами.

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#Россия #Война #Обстрелы