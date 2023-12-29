"С наступающим!" Россияне пробили дно радостью по поводу утреннего обстрела Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Другого нельзя было ждать…
Россияне красноречиво высказались по поводу их массированного ракетного удара по Украине, в результате которого пострадало немало украинских городов. Наевшись пропаганды и взбешенных от уничтожения БДК "Новочеркасск", они начали комментировать новости о ракетной атаке.
Основной месседж – работу армии РФ оценили высоко и желают Украине еще больше страданий и смертей. Эти перлы для вас собрал "Телеграф".
Россияне называют массированный обстрел 29 декабря и попадание в гражданскую инфраструктуру, жилые дома предновогодним празднованием и искренне радуются ему. Пишут, что это еще было мало и нужно больше крови. Желают смерти даже своим родным, живущим в Украине.
Есть и такие, которые объелись пропаганды росСМИ и считают, что в жилые дома попала украинская противовоздушная оборона, пытавшаяся сбить ракеты. Великодушно пишут, чтобы Украина больше не сбивала их цели, ведь "нам же хуже".
Также россияне пишут, что в Украине стоит сравнять все с землей, как в Секторе Газа, нанеся еще больше потерь.
Ранее "Телеграф" писал, что 18-летний киевлянин, ставший свидетелем вражеской атаки на столицу, поделился тем, что увидел своими глазами.