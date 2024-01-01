Укр

В Украину заходят арктические морозы: названы три самые холодные области

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Зима покажет характер
Зима покажет характер. Фото freepik.com

Ожидается сильное снижение температуры, но не везде

В Украине 2024-й год начался с оттепели, в первый день нового года местами температура воздуха поднимется до +11 градусов. Однако уже в ближайшие дни придет сильное похолодание.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ночь на 3 января на севере Украины ожидаются морозы до -17. Также придут снегопады.

В понедельник, 1 января, на большей части Украины будет переменная облачность, на западе и в некоторых центральных областях — дожди, на севере со снегом. Столбики термометров покажут от 2 до 11 градусов тепла.

Карта погоды на 1 января

Во вторник, 2 января, минусов по всей Украине не будет даже ночью. Днем прогнозируется +1 +8 градусов. В западной и северной части страны — снег с дождем, на востоке дождь.

В среду, 3 января, ощутимо похолодает, однако на западе Украины сохранится теплая погода. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, где ночью мороз достигнет 16-17 градусов. Днем столбики термометров будут показывать -6 +8 градусов. По всей стране, кроме востока и юга — осадки.

Карта погоды на 3 января

Уже на следующий день, в четверг, 4 января, морозы на севере немного смягчатся, но охватят не только Сумщину и Черниговщину, но и Харьковщину. Морозно там будет ночью — до -11 градусов. Днем в Украине прогнозируется — 7 +9 (в Крыму — +10) градусов. Практически по всей стране ожидаются осадки.

Карта погоды на 4 января

В пятницу, 5 января, ночью столбики термометров будут показывать от +5 (юг, запад) до -15 (север, северо-восток) градусов, днем синоптики прогнозируют от +9 до -11 градусов.

Карта погоды на 5 января

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какими будут январь и февраль в погодном отношении. Она пояснила, почему зима в Украине теперь значительно теплее, чем раньше.

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