Субсидия и льгота: можно ли сразу получать два вида пособия

Суммы субсидии и льготы зависят от разных факторов

В Украине можно получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг от государства. Этот вид помощи предоставляется тем, кто сам не в состоянии оплачивать счета. Этот вид пособия и его размер зависит от материального положения домохозяйства.

Это подчеркивают в Пенсионном фонде. Условия назначения и предоставления субсидий урегулированы законодательно. В свою очередь, льгота предоставляется без учета доходов или с таким, но зависит исключительно от категории лица.

Некоторым людям, как многодетным семьям, ветеранам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, она установлена законодательно. Механизм ее назначения также установлен законом. Важно отметить, что если человек имеет право одновременно на субсидию и льготу, он должен выбрать один вид помощи от государства.

Если человек решил вместо субсидии получать льготу, он должен об этом сообщить Пенсионному фонду. При этом при желании получить субсидию, если среди членов домохозяйства есть человек, имеющий право на льготу и получавший ее, субсидию назначат с месяца следующего после начисления льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о доходах, которые нужно осветить в декларации. Туда не входят помощь для ВПЛ или международных организаций, однако кроме зарплат и пенсий есть ряд пунктов.