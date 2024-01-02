Зеленский применил два психологических трюка, говоря о мобилизации в новогодней речи - психолог

Специалист констатировала изменение нарративов

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, по сути было мотивационным спичем. Если настроением его предыдущего новогоднего поздравления было "мы выстояли, потому что каждый на своем месте сделал все должное для того, чтобы сопротивляться агрессии, и поэтому у нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом", то настроение нынешнего поздравления Зеленского принципиально другое.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказала вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, кандидат психологических наук Светлана Чунихина. Новогоднее обращение Зеленского завуалированно было посвящено необходимость провести новую массовую мобилизацию для продолжения войны, вариантов приемлемого и быстрого завершения которой пока не просматривается. Хотя президент ни разу и не произнес само слово "мобилизация".

"Можно сказать, что это был мотивационный спич, в котором президент задействовал два ключевых психологических "крючка". Во-первых, он много времени и внимания уделял идее "Украина — сильная". Хотя ярких доказательств украинской силы в виде успехов контрнаступательной кампании, на которую все откровенно надеялись в 2023 году, немного, Зеленский был прав, построив свою речь вокруг концепта силы.

Он сознательно отказывается от продвижения жертвенного нарратива – Украина действительно является жертвой неспровоцированной агрессии – доминирующим у него на первых этапах войны. Зато он выбирает нарратив "Украина сильнее зла, тьмы, усталости, уныния. Такое изменение нарративов можно считать психологически обоснованным, поскольку массовая мобилизация в обществе, которое находится в слабой или уязвимой позиции, является большим риском с точки зрения общественной сопротивляемости", – пояснила Светлана Чунихина.

Кроме того, намекая на мобилизацию, Зеленский обращается не столько к чувству единства и солидарности всех, сколько к сомнениям и чувствам каждого отдельного человека. Это также психологически правильный ход, отметила психолог.

Как показывают опросы, проблема, которую необходимо будет решить во время мобилизации, коренится не в отсутствии общественного консенсуса о необходимости продолжать сопротивление российской агрессии во имя Украины – такой консенсус есть, и он прочен. Проблема в необходимости принятия сложных решений на индивидуальном уровне.

"В этом решении каждый сталкивается с собственными страхами и сомнениями. И именно к ним апеллировал президент, говоря о том, что мобилизация – это вызов, чтобы каждый человек нашел свое место в общем сопротивлении. Однако при всей психологической взвешенности позиции Зеленского, явленной в новогодней речи, этого мало", – говорит Светлана Чунихина.

Детальнее о том, какие цели преследовали спичрайтеры, сценаристы и режиссеры, работавшие над видеообращением президента 31 декабря, и какие месседжи пытался послать Владимир Зеленский украинцам в новогоднюю ночь, читайте в статье "Телеграфа": Символические "костыли" и психологические "крючки": психолог проанализировала выступление Зеленского в новогоднюю ночь

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