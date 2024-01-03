Накопили долги за коммуналку? Как не потерять субсидию

Субсидию с долгами не назначают и не продлевают на новый сезон, но этот запрет можно обойти

Субсидию в Украине можно получить сразу на несколько видов коммунальных и абонентских услуг. Она выплачивается конкретному лицу в расчете на домовладение, на его сумму влияют доходы всех жителей и членов их семей. Также на право получать субсидию влияет наличие задолженностей по платежам.

Об этом сообщает Минсоцполитики. Отмечается, что субсидию не назначат, если в ПФУ поставщики услуг сообщили о долге свыше 680 грн и просроченности задолженности более 3 месяцев.

Сумма 680 грн — 40 неоплаченных минимумов доходов граждан. Однако даже если у вас есть такая задолженность, субсидию можно получить. С поставщиком коммунальной услуги следует заключить договор о реструктуризации задолженности.

Копию такого договора представляют в комплекте документов на получение субсидии. Если же отказали в назначении субсидии и заключать такой договор человек не хочет или не может, есть еще один путь — подать новое заявление о назначении субсидии, но не указывать те услуги, на которые есть задолженность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получать субсидию на съемное жилье. Для такого варианта помощи требуются дополнительные документы.