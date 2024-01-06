Предоставили субсидию или отказали? Как узнать онлайн

Для авторизации на вебпортале требуется квалифицированная электронная подпись или логин через банк

В Украине, чтобы назначили субсидию онлайн, можно не только подать документы. Делать это можно на портале "Действие" или на портале Пенсионного фонда. Декларация и заявление заполняются прямо на сайтах, дополнительные документы можно добавить сканированными копиями.

Именно на портале Пенсионного фонда можно узнать все детали о вашей субсидии. Для этого нужно авторизоваться на интернет-портале электронных услуг учреждения и зайти в раздел "Моя субсидия". На отказ или предоставление субсидии в Пенсионный фонд есть 10 дней.

После того, как вы подали документы, после истечения срока рассмотрения заявления ответ Пенсионного фонда появится в разделе слева "Мои сообщения". Там пользователю нужно перейти в рубрику "Индивидуальные сообщения" в появившемся окне на экране. Уведомление о результате будет там.

Также онлайн можно не только подать документы на получение субсидии, но и отказаться от такого вида помощи, например, если человек хочет использовать льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сделать это можно направив заявление по электронному адресу соответствующего отделения ПФУ. В заявлении должно быть название учетного органа ПФУ, ФИО, адрес, номер мобильного, адрес электронной почты и вид господдержки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при выезде членов домохозяйства за границу нужно сообщать ПФУ. На период действия военного положения в правила предоставления субсидий были внесены определенные изменения.