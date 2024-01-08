Даже если живете отдельно: чья прибыль влияет на назначение субсидии

Уровень доходов влияет не только на право получить субсидию, но и на ее размер

В Украине получать субсидию на оплату коммунальных услуг могут граждане, не в состоянии платить счета самостоятельно. Они должны быть работающими, несовершеннолетними, пенсионерами или иметь статус безработного, или иную причину не быть трудоустроенными.

При этом на право получить субсидию влияют не только состояние тех, кто зарегистрирован в помещении. Это подчеркивают в Пенсионном фонде. Отмечается, что субсидия назначается на основании количества зарегистрированных лиц. При этом учитывается доход супругов, даже если люди не живут вместе и это подтверждено документально.

Это следует из трактовки семьи в Семейном кодексе. Пару считают семьей, несмотря на раздельное проживание. Однако есть исключение. Это касается супругов, обоим членам которых уже исполнилось 60 лет и при этом они живут в селе или пгт. В таком случае их состояние не считается при раздельном задекларированном или фактическом проживании.

Доходы не только членов домохозяйства, но и членов их семей учитываются при назначении субсидии. В частности, речь идет также об имеющемся праве собственности, например на авто, есть ли взрослые, которые не платят ЕСВ, не учатся и не являются официально безработными.

Ранее "Телеграф" рассказывал по каким причинам в Украине субсидию не будут предоставлять. Среди них есть материальное состояние членов домохозяйства и их семей, а также наличие неработающих членов и проблемы с оплатой коммунальных счетов.