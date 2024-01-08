""Манифест 42" презентовал экономическому комитету Рады законопроекты о недопущении вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса

Общественное движение "Манифест 42" представило Комитету Верховной Рады по вопросам экономического развития законодательные инициативы, направленные на недопущение вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса во время военного положения. Речь идет о двух законопроектах, которые ранее были переданы для проработки Офису президента Украины.

Соучредитель "Манифеста 42" Дмитрий Олейник сообщил народным депутатам, что с привлечением ведущих юридических компаний и практикующих адвокатов разработано два законопроекта, в значительной степени решающих проблему произвола силовиков, которые "кошмарят" бизнес в коррупционных целях. Один из законопроектов значительно расширяет инструменты юридической защиты предприятий, совершенствует процедуры возбуждения и закрытия уголовных дел, ограничивает возможности злоупотреблений при проведении обысков, аресте имущества и счетов. Второй законопроект на период военного положения жестко ограничивает возможности тыловых силовиков по проведению обысков и аресту счетов бизнеса.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития принял информацию общественного движения "Манифест 42" к сведению. Предоставленная информация будет обработана народными депутатами. Для рассмотрения решений, направленных на недопущение вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса во время военного положения, планируется провести отдельное заседание Комитета.

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.