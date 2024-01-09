Загадочная смерть: в разных вагонах поезда Запорожье — Львов нашли двух мертвых мужчин

В сети пустили слух, что пассажиров могли отравить

В поезде, который прибыл в Винницу 9 января, обнаружили двух мертвых мужчин 29 лет и 51 года. Причины смерти неизвестны, полиция исследует детали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области. Мкжчины были жителями Запорожской и Донецкой областей.

О смерти пассажиров в полицию сообщил начальник поезда "Запорожье — Львов". Тела были обнаружены в момент, когда поезд приближался к станции "Винница" — их нашел проводник, который стал будить пассажиров. Оба умерших находились в разных вагонах, которые расположены даже не по соседству.

Судмедэксперты не нашли на телах признаков насильственной смерти, причина будет установлена после дополнительных экспертиз. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1, ст. 115 "Внезапная смерть".

По слухам, о которых пишут местные СМИ, мужчин могла отравить банда, которая якобы орудует в поездах. В "Укрзализныце" пока никак не прокомментировали происшествие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Полтаве отравились десятки студентов. Они питались в столовой "Студенческое кафе", на территории вуза.