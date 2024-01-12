ВСК по защите ВПЛ признала недостаточной работу правительства по решению проблем переселенцев

Временная специальная парламентская комиссия по защите внутренних переселенцев, заслушав отчеты руководителей министерств и ведомств о выполнении Стратегии политики внутреннего перемещения, состоянии выплат помощи на проживание для ВПЛ, признала работу правительственных структур недостаточной и поручила в месячный срок выполнить все предусмотренные меры.

Об этом сообщил глава ВСК по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

По словам Фролова, сегодня государство разместило в местах временного проживания только 46 тысяч переселенцев или менее 1%, а по программе Є-відновлення предоставило компенсации за поврежденное жилье 33 тысячам украинцев или 0,7% ВПЛ. Возможность получить льготный кредит на 30 лет под 3% годовых и 3% первого взноса в Держмолодьжитло имеет очень ограниченное количество ВПЛ из тех, кто готов финансировать свое новое жилье, не дожидаясь получения жилья от государства или репараций, — только 1 из 35 желающих.

На заседании ВСК была создана рабочая группа по решению жилищной проблемы ВПЛ, которая будет сосредоточена на:

разработке Стратегии обеспечения жильем ВПЛ и создания фондов временного жилья для ВПЛ;

проведении системного аудита и инвентаризации всех потенциально пригодных для проживания помещений в Украине и установления по каждому объекту состояния использования, степени готовности и стоимости приведения его в надлежащее состояние;

внедрении механизмов привлечения средств международных организаций, волонтеров, инвесторов для быстрого решения жилищного вопроса для наиболее незащищенных категорий ВПЛ.

Кроме того, парламентарии обратились к премьер-министру с требованием принять немедленные меры для автоматического продления выплат пособия на проживание для 2,5 миллиона ВПЛ с 1 февраля 2024 года. Чиновники заверили, что в ближайшее время необходимые решения будут приняты.