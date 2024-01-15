Если есть ошибка: можно ли исправить документы на субсидию

Сумма субсидии рассчитывается на основе предоставленных данных

В Украине подать документы на получение субсидии можно как придя лично в Пенсионный фонд, так и воспользовавшись вебпорталом Пенсионного фонда и порталом "Дия". Заполнять документы следует внимательно, ведь правильность и достоверность данных проверяется в различных реестрах. Если будет обнаружена ложная информация, субсидию могут не предоставить или прекратить, если она уже была назначена.

При этом возможность ошибки допускается. В Пенсионном фонде рассказали, что если они находят ошибку, то должны сообщить заявителю. Это может произойти в личной беседе, по почте, смс сообщением, письмом на электронную почту или через вебпортал.

На исправление ошибки дают 30 календарных дней с даты подачи документов. Срок может быть продлен, если заявитель заболел и документально подтвердил свою болезнь. Если ошибку не исправить, субсидию не будут предоставлять. Отметим, для того чтобы исправить ошибку, человек может подать новую декларацию в случае если данные требуют изменения или же дополнить предыдущую, если при заполнении документа был пропущен обязательный этап.

Представить обновленную декларацию можно любым удобным способом. Если ошибка не была исправлена и в субсидии отказано, заявителя информируют об этом в течение трех календарных дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам может быть отказ от органов ПФУ в предоставлении субсидии. Также следует отметить, что право на получение субсидии имеют граждане и иностранцы, имущественное положение которых не позволяет в полном объеме платить коммунальные счета. Они могут быть как владельцами жилья, так и проживать в нем фактически.