Укр

Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха Новость обновлена 16 января 2024, 14:22

Соглашение было подписано в 2023 году

Новым собственником торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала opendatabot.

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 года. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", — прокомментировал Андрей Матюха.

"VODA UA" и "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" — бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.

У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подвергаются физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.