Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Соглашение было подписано в 2023 году

Новым собственником торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала opendatabot.

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 года. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", — прокомментировал Андрей Матюха.

"VODA UA" и "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" — бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.

У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подвергаются физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.