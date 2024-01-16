Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха
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Соглашение было подписано в 2023 году
Новым собственником торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала opendatabot.
Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 года. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.
"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", — прокомментировал Андрей Матюха.
"VODA UA" и "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" — бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.
У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подвергаются физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.