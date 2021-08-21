В Одессе прошла репетиция военно-морского парада ко Дню независимости Украины (видео)
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Украинский флот продемонстрировал свои возможности.
В Одессе ко Дню Независимости устроят военно-морской парад, а в субботу, 21 августа, местные жители смогли увидеть его репетицию.
Кадрами мероприятия поделились в телеграм-канале Одесса Info.
"24 августа будет проведена демонстрация возможностей ВМС ВСУ", — сказано в подписи к видео.
Отмечается, что все желающие смогут полюбоваться мощью украинского флота с пляжа "Ланжерон".
Кроме того, на Морском вокзале будет проведена выставка боевой техники и вооружения, а в темное время суток будет организована иллюминация на судах ВСУ.
Начало мероприятий запланировано на 10 часов утра 24 августа.
Кроме украинских ВМС в них примут участия и корабли стран-партнеров.
Напомним, в Киеве 18 августа тысячи военных при участии боевой техники и авиации провели репетицию праздничного парада.
Как сообщалось ранее, сотрудники американского посольства в Киеве ко Дню Независимости спели песню украинской рок-группы Kozak System.
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