Укр

В Одессе прошла репетиция военно-морского парада ко Дню независимости Украины (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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В Одессе прошла репетиция военно-морского парада ко Дню независимости Украины (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 15:57
"Гетман Сагайдачный"

Украинский флот продемонстрировал свои возможности.

В Одессе ко Дню Независимости устроят военно-морской парад, а в субботу, 21 августа, местные жители смогли увидеть его репетицию.

Кадрами мероприятия поделились в телеграм-канале Одесса Info.

"24 августа будет проведена демонстрация возможностей ВМС ВСУ", — сказано в подписи к видео.

Отмечается, что все желающие смогут полюбоваться мощью украинского флота с пляжа "Ланжерон".

Кроме того, на Морском вокзале будет проведена выставка боевой техники и вооружения, а в темное время суток будет организована иллюминация на судах ВСУ.

Начало мероприятий запланировано на 10 часов утра 24 августа.

Кроме украинских ВМС в них примут участия и корабли стран-партнеров.

Напомним, в Киеве 18 августа тысячи военных при участии боевой техники и авиации провели репетицию праздничного парада.

Как сообщалось ранее, сотрудники американского посольства в Киеве ко Дню Независимости спели песню украинской рок-группы Kozak System.

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